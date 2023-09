El Cádiz CF urge a tener suelo para construir un estadio nuevo y ve receptiva a las administraciones

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, afronta una nueva temporada con las ideas claras, el objetivo del equipo muy definido y la apuesta por el crecimiento del club con proyectos ambiciosos.

-¿La derrota ante el Athletic ha servido para rebajar la euforia generada a nivel general?

-Ese atraco de realidad a veces viene bien. El Athletic nos pasó por encima en intensidad y ganas. Hay que reflexionar sobre nuestra posición real y nuestro estatus más de que queramos seguir creciendo.

-Parece que hay dos Cádiz, uno en casa y otro fuera.

-Se está viendo mucho la diferencia. Equipos de abajo sacan los partidos de casa salvo el Mallorca y el Almería. Es verdad en Bilbao nos pasaron por encima, pero la ocasión de Maxi tras el pase de Robert Navarro entra quizás lo hubiese cambiado todo. Con empate a cero, el entrenador hizo tres sustituciones para ir al por el partido y no para aguantar y eso es de alabar. Y en Barcelona el Cádiz mereció más.

-¿Qué valoración hace del mercado de verano?

R No podemos adelantarnos, hay que esperar a que los jugadores demuestren en el campo lo que demostraron las plantillas anteriores.

-Sobre el papel es un plantel con más fondo de armario.

-Lo lógico es que cada año el Cádiz se asiente más en la categoría. Hay jugadores en su día imprescindibles que ahora son sustituibles.

-¿Es la mejor plantilla desde que el club volvió a Primera División?

-Eso lo tiene que decir el resultado al final de temporada.

-¿El mal mercado de verano en 2022 y el mal comienzo de aquella campaña sirvieron de aprendizaje para el de este año?

-Fueron circunstancias distintas. El verano de 2022 fue un mercado corto. El Cádiz como entidad va creciendo a ojos de los jugadores. Por ejemplo, Maxi Gómez no hubiese venido aquí el año pasado o el anterior. No se trata de buscar una justificación, se reconoció cuando se hizo mal, pero hay que ver el contexto de cada situación.

-¿El objetivo sigue siendo el mismo?

-No hay otro que no sea la salvación sin olvidar que hemos dado un paso más. Hemos subido el límite salarial, pero hay que demostrarlo en el campo. Está claro que queremos más y nos gastamos todo lo que podemos en el verde. Y algo muy importante: el club está saneadísimo.

-Y después estará el mercado de invierno.

-La idea en invierno es recuperar jugadores como Ocampo, Chust y Guardiola, aunque los dos últimos ya están. No hemos racaneado y puede que haya un exceso de plantilla.

-Hay 11 equipos que han sobrepasado el límite salarial. ¿Cuál es la situación del Cádiz?

-Hemos cumplido y estamos tranquilos. Se valora poco que el Cádiz nunca ha salido en ninguna lista de palancas raras, ni de excesos de límites, ni de problemas para inscribir jugadores. Cuando hubo dificultades en 2018 avalé personalmente.

-¿Por qué hay tantos clubes que exceden el límite salarial?

-En general estamos pagando lo del covid, los clubes más grande han sufrido más. Demasiado bien hemos salid para lo que cayó. No ha habido eres en plantillas, ni quiebras gracias a la salud del sector. En el caso del Cádiz, recibimos financiación en pleno covid, ya estaba prevista y fue concedida, cosa que era impensable estando en casa encerrado.

-¿Irá el Cádiz a El Salvador en algunos de los parones ligueros?

-Nos gustaría. Se tienen que ajustar algunas cosas. Somos un equipo profesional que está compitiendo. Si eso se salva... Si vamos no cobraremos nada salvo los lógicos gastos de desplazamiento. Se está estudiando y espero que salga. La ilusión por ambas partes está ahí y la inauguración del estadio de Jorge (Mágico González) lo merece.

-El Cádiz ha alcanzado los 18.000 abonados pero podía haber sido más de no haber sido por el límite de aforo del estadio. ¿Cuántas personas hay en la lista de espera para hacerse abonados?

-No puedo dar un número exacto, pero pueden ser mil o algo así. La gente se vuelca. El equipo no le da a la gente lo que la gente le da al equipo. Si el equipo da un paso adelante no sabemos hasta dónde puede llegar la petición.

Hay mucha gente que está si hay sitio para ellos. En el primer partido al que asistí cuando vine aquí había 4.000 personas. La evolución es un hecho y el interés por el Cádiz que hay en la provincia, Andalucía, España y fuera es de alabar.

-¿El estadio se ha quedado pequeño?

-Sin duda que sí. Cádiz, la ciudad y la Bahía necesitan instalaciones que funcionen 365 días al año. Estamos hablando de un entorno idílico en todos los sentidos pero sin infraestructuras en todos los sentidos.

-¿Mantiene el empeño de hacer un estadio nuevo?

-Por supuesto que quiero hacer un estadio nuevo. Me quiero parecer a esos presidentes del Barcelona, Sevilla, Betis, Real Madrid, Athletic... que tienen de ganar de crecer y crear puestos de trabajo en esta industria y en nuestro caso en una zona donde se pierden puestos de trabajo. Estamos intentando cambiar la historia del Cádiz.

-¿Pero hay conversaciones para que pueda ser posible? ¿Hay algún avance?

-Hay buena voluntad de todas las partes. Hay sitio en Cádiz, en la ciudad. No pedimos que nos hagan ni nos paguen el estadio, lo que queremos es un sitio para que podamos invertir y dotar a la ciudad de una infraestructura para que Cádiz no viva sólo de los cruceros. Es nuevo para el modelo de ciudad. Que no sea sólo una ciudad de turistas, que también tenga una industria con un estadio que ofrezca muchas posibilidades. Al día siguiente de que se desmadeje todo, el Cádiz tiene la posibilidad de generar miles de puestos de trabajo sin preguntar ni pedir dinero a nadie, con fondos propios.

El club no desapareció en su día porque fue salvado por el Ayuntamiento, el club ha vivido subvencionado, pero eso ya es historia. No queremos dinero público, sólo pedimos que nos dejen hacer bueno nuestro dinero que es lo que pretendemos.

Nos queremos comparar con Sevilla y Betis, las administraciones se vuelcan con ellos. Sin embargo, parece que el Cádiz no tiene derecho a mirar arriba y tenemos que quedarnos como estamos. Tenemos una gran oportunidad de invertir y crecer, sólo queremos que nos dejen hacerlo.

-¿Y dónde se ubicaría el estadio?

-El día que me hiciera responsable de Urbanismo contestaría. Podemos intuir algo, pero sería una irresponsabilidad contestar a eso. Lo importante es que las administraciones dicen que se puede y vamos a quedarnos con eso.

-¿Cómo sería el nuevo estadio y qué aforo tendría?

-Sería un edificio que albergaría fútbol y otras cosas que pueden ser eventos de diverso tipo organizados por ejemplo para 500 personas o 40.000. El aforo del estadio sería entre 30.000 y 35.000 personas.

Se trataría de un edificio que fuera transformable para que cualquier evento pueda parecer que esté completo. Es decir, con una infraestructura adaptable. Un edificio multidisciplinar, con césped retráctil. No inventamos nada, pero fuimos los primeros en esta época.

Hay otros clubes que lo hicieron o están en ello. Las remodelaciones estéticas sirven para los partidos pero no para los efectos que buscamos.

-Una cosa es el deseo y otra la realidad si las conversaciones de las que habla se dilatan en el tiempo.

-Esto no debe tardar años. Las administraciones cuando quieren no son lentas y lo que pedimos no es nada imposible, sino legal. Hay vías legales que permiten que esto no tenga que ir con lentitud. Con el Plan Impulso de LaLiga nosotros estamos preparados.

-¿Si el Cádiz pudiese empezase hoy a construir el estadio, cuando estaría terminado?

-Si nos autorizasen hoy entre 2025 y 2026 tendríamos un estadio nuevo en la ciudad. El Cádiz en Primera genera en la ciudad más de 100 millones de euros al año y eso es algo que debemos defender todos con uñas y dientes porque eso es riqueza para Cádiz.

-¿Y qué pasaría con el estadio Nuevo Mirandilla?

-Con el problema de suelo que tiene Cádiz es un sitio perfecto para cubrir otras necesidades para la ciudad.

-¿Cuál es la situación de los terrenos de Delphi?

-Nuestro compromiso con Cádiz y la provincia es algo innegociable. Allí tenemos una oportunidad de expansión del club en su futuro como empresa que quiere dedicarse a que cada uno de sus activos los rentabilice para que esa gestión se vea con el mejor equipo posible en el césped.

-Pero ese terreno está en fase de expropiación. ¿Hay alguna solución?

-Hay buena voluntad de las administraciones y todos los implicados quieren a Cádiz y la provincia, es posible llegar a un acuerdo.

-¿Están en conversaciones con otras partes afectadas?

-Tenemos las conversaciones en las que tenemos que estar y estamos abiertos a ser generosos con todos personal y administrativamente para que las cosas salgan adelante. Lo que queremos hacer es un beneficio para todos, no personal.

-Si el Cádiz CF invirtió en Delphi para crecer, el crecimiento lleva un año paralizado.

-Sabíamos que no era una operación fácil aun siendo una oportunidad de mercado. Ha habido varias elecciones este tiempo y las cosas se suelen parar por las elecciones. No es tiempo perdido pero sí nos debe hacer reflexionar sobre cuánto vale un puesto de trabajo después de lo fácil que ha sido perderlo.

-La alcaldesa de Puerto Real ha dicho que apuesta por el uso industrial de ese suelo y con empleo industrial y no terciario. ¿Cómo interpreta sus declaraciones?

-El suelo de Delphi lo queremos para la industria del deporte. Nos alegra que haya dicho eso. Vamos en la misma senda.

-La ampliación de capital de hasta 30 millones que pretende acometer el Cádiz es para tapar deudas o para seguir creciendo?

-La deuda que tenemos es operativa, es financiera y asumible que nos permite crecer. La poca deuda que tenemos si bajásemos algo el límite salarial se quedaría a cero.

Pese al dinero que hemos puesto los accionistas y los resultados en los últimos años, el club necesita tener una estructura patrimonial sólida que no esté sujeta a posibles resfriados. Una ampliación de capital nos da solvencia en el mercado, la posibilidad de subir límite salarial en los próximos años y credibilidad de cara a la apuesta de los accionistas respecto al club. Hay clubes que quieren salir del escalón en el que están y los que no espabilen pues camarón que se duerme se lo lleva la corriente.

La idea es la estabilidad del club. Los actuales responsables son los que tenemos que dar el paso adelante para demostrar cariño y apuesta por la entidad.

-¿Cuál será el presupuesto para la temporada 2023-24?

-Puede ser de 60 y algo millones. Estamos creciendo cada año. Los límites salariales son avisos sobre la gestión y el nuestro aumenta cada año. Un club como el Cádiz sigue siendo pequeño aunque nuestra voz se escucha en todos lados. Somos referentes nacionales. Estamos en la comisión delegada de la Liga y en la de la Federación. Si continuamos así seguiremos creciendo más. Hemos estado con límites salariales de descenso y no hemos bajado, si seguimos con nuestra línea de trabajo cuanto más subamos mejor para todos.

-¿Cree que Rubiales cometió agresión sexual y considera que debe ir a prisión?

-Fuimos de los primeros que denunciamos que la RFEF y su presidente no iban por buen camino. Hemos decidido no hablar más del ex presidente RFEF y su actitudes personales. Alzamos la voz para que esto nos enseñe que la RFEF tiene que cambiar y volcarse más con el fútbol y no con los asientos del palco, volcarse con el fútbol femenino e inclusivo, que esos sean los objetivos y no ninguna carrera personal o un escándalo a nivel mundial. Ya hemos dicho lo que teníamos que decir. Es injusto que los que antes no han hablado ahora salgan cuando diez minutos antes estaban abrazados a él.

-¿Quién le gustaría como nuevo presidente de la Federación?

-No me corresponde decir quién, pero sí decir que sea alguien que vaya de la mano con el fútbol en general. Nosotros estábamos en Segunda B y eso era una ruina. Todo lo que no sea arreglar esa categoría no es bueno. Cuando haya clubes que caigan en esa categoría que no le suponga la ruina. Y tapar los ojos ante la evolución de femenino es una barbaridad.

-La ministra de Trabajo habla de equiparación salarial entre el fútbol masculino y el femenino. ¿Es posible a día de hoy?

- El fútbol femenino es una apuesta sin marcha atrás principalmente de los clubes profesionales que han apostado sin mirar la rentabilidad. El fútbol femenino hoy en día no es rentable, pero puede llegar a serlo con una apuesta firme de todos, incluidos los patrocinadores y el público. Si remamos todos en la misma dirección conseguiremos equilibrar una balanza que ahora mismo es negativa. Nuestra obligación es dar las mismas oportunidades.

No es rentable en el Cádiz como tampoco en los demás clubes. Este año hemos mirado por chicas que la mayoría son de la provincia. Queremos ser un club de cantera, crear una buena base que tenga las mismas oportunidades que los chicos.

La apuesta del Cádiz por el femenino es tan firme y continua que no hemos bajado la guardia. Hemos pensado en algo sólido a largo plazo. Lola, la coordinadora, fue quien impulsó el equipo femenino del Cádiz, en su día le compramos su idea y su sentido común para llevar la sección supondrá un crecimiento por convencimiento propio.

-¿El próximo año organizará el Trofeo Carranza con más antelación?

-Lo hemos tenido demasiado fácil en los últimos años con el Atlético de Madrid, un equipo de Champions, campeón de Liga, que vino cuando estábamos en Segunda B. Nunca podremos agradecer a Miguel Ángel Gil que viniese gratis al Trofeo. La última vez que vine con el Sevilla en 2012 recuerdo que se entregó la copa con la luz apagada. Después de aquello, el Trofeo ha ido a mejor.

Sin duda, el Trofeo hay que organizarlo antes. Además, el Ayuntamiento quiere quiere implicarse más y se lo agradecemos. El Trofeo no es rentable y hay que valorar otras cosas. Si entrásemos en un circuito como el de Estados Unidos en verano sería más factible hacer un cuadrangular atractivo que sería interesante para las televisiones. Si no, el formato de partido único si se hace bien es bonito. La ciudad tiene una alegría especial el día del Trofeo. Los equipos se impresionan cuando ven la grandiosidad de la copa del trofeo. El Athletic, que el otro día estuvimos en San Mamés, luce bien el Trofeo femenino en sus vitrinas.

-¿Cuánto valía el Cádiz cuando llegó hace casi una década y cuánto vale ahora?

-Cuando llegué valía cero y ahora no lo sé por qué no le pregunto. Estamos centrados en el proyecto de crecimiento del club.

-Con los problemas que ha habido con los jóvenes canteranos en la residencia de Las Canteras, ¿está previsto que puedan tener sitio en El Rosal?

-Está previsto hacer una instalación mixta para la cantera y el primer equipo. En ello estamos. Estamos orgullosos de muchas cosas que estamos haciendo. Sólo hay que ver cómo estaba el estadio en 2014 y cómo está hoy, o ver El Rosal antes y ahora. Tenemos 50.000 metros más en El Rosal y su evolución es de lo que más orgullosos estamos.

-¿Comprende al San Fernando en su rápida marcha atrás en el acuerdo entre ambos clubes?

-Cada uno pone los límites que considera a su gestión y eso hay que respetarlo. Cuando tendemos la mano lo hacemos de corazón y no con altivez. No hay conflicto posible. El Cádiz es el único club de la provincia en la Liga profesional e históricamente es así. Queremos que la gente del San Fernando sea del San Fernando y también del Cádiz. Lo mismo con la gente de Jerez.

El otro día fui a ver a nuestro jugador Mwepu, que está cedido en el Sanluqueño. Nos alegró que marcase tres goles. No queremos que le gente Sanlúcar se haga del Cádiz y no del Sanluqueño. Nunca hemos entrado en ningún conflicto, siempre vamos de igual a igual.

Cuando fichamos a Dani Güiza lo hicimos porque pensábamos que nos podía dar mucho como así fue. En su presentación tuvimos que cerrar las puertas del estadio y cuando acabó el acto y lo tuve que sacar en el maletero del coche.

No vamos a cambiar la posición de ser generosos con nuestro entorno. Hago lo que creo que es bueno para el Cádiz aunque admito que alguien no esté de acuerdo. Nunca me ha asustado que digan Vizcaíno dimisión y vete a Sevilla. Sé aprender de los errores.

-¿Llegó a pensar en verano en ir por Sergio Ramos cuando estaba libre?

-Le conozco muy bien porque coincidimos. Es una estrella mundial, uno de los mejores defensas de la historia. Sergio quería o jugar en el Sevilla o irse a Arabia o donde fuera. No había lugar para esa ilusión de que viniese aquí. Alguna vez sí ha dicho que le gustaría jugar en el Cádiz pero este verano no hubo ocasión, él tenía claro que quería volver a su equipo. Que haya tenido los huevos de volver a su equipo por encima del dinero y que haya dicho que le gustaría jugar en el Cádiz, me quedo con eso de Sergio Ramos, un grande.

-¿Llegará Luis Alberto a jugar en el Cadiz algún día?

-Él quiere jugar en el Cádiz. Está en su madurez como futbolista. Pero todavía gana más dinero que todos los delanteros juntos del Cádiz, que ya ganan. En los contactos que tenemos con él habla de su deseo, pero acaba de renovar con el Lazio.

Hay otro jugador, Suso, gaditano, que quiere jugar en el Cádiz, le tiene mucho cariño. Pero está en el Sevilla, en un club amigo. Nunca se sabe qué puede pasar en el futuro.

-¿Algo que quiera decir para finalizar?

-Que la gente se siga animando como hasta ahora. Todos unidos somos mejores como ya se ha visto. Los jugadores sienten y viven ese apoyo de la gente, es algo muy importante. Si hay que chillar que sea al presidente pero no al equipo. Ojalá que cada vez que juguemos en casa sigamos con ese ambiente espectacular que nos está dando un plus y además fortalece la marca del Cádiz.