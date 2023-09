El presidente del Cádiz CF habla de Sergio Ramos y abre la puerta a Luis Alberto y Suso

Durante la entrevista a Diario de Cádiz del presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, salen a relucir nombres de jugadores más que conocidos.

Preguntado si llegó a pensar en ir a por Sergio Ramos en verano cuando el zaguero estaba libre, el dirigente cadista cuenta la realidad y se deshace en elogios al futbolista.

Así lo explica el presidente: "A Sergio le conozco muy bien porque coincidimos. Es una estrella mundial, uno de los mejores defensas de la historia. Sergio quería o jugar en el Sevilla o irse a Arabia o donde fuera. No había lugar para esa ilusión de que viniese aquí. Alguna vez sí ha dicho que le gustaría jugar en el Cádiz pero este verano no hubo ocasión, él tenía claro que quería volver a su equipo. Que haya tenido los huevos de volver a su equipo por encima del dinero y que haya dicho que le gustaría jugar en el Cádiz, me quedo con eso de Sergio Ramos, un grande.

Otra cuestión es si Vizcaíno cree que Luis Alberto llegará a jugar algún día en el Cádiz. La puerta está abierta pese a que ahora mismo es imposible. El propio presidente pone sobre la mesa otro nombre.

Según el dirigente cadista Luis Alberto "quiere jugar en el Cádiz. Está en su madurez como futbolista. Pero todavía gana más dinero que todos los delanteros juntos del Cádiz, que ya ganan. En los contactos que tenemos con él habla de su deseo, pero acaba de renovar con el Lazio".

Cuenta algo más Vizcaíno. "Hay otro jugador, Suso, gaditano, que quiere jugar en el Cádiz, le tiene mucho cariño. Pero está en el Sevilla, en un club amigo. Nunca se sabe qué puede pasar en el futuro".