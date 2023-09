Vizcaíno, Güiza y el maletero del coche para sacarlo del estadio

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, se muestra respetuoso con todos los clubes de la provincia y con sus decisiones.

Hace un par de meses, la entidad cadista y el San Fernando CD firmaron un acuerdo de colaboración pero el club isleño decidió romperlo días más tarde ante la presión de sus aficionados.

Preguntado por este periódico por aquella marcha atrás del club azulino, el mandatario del conjunto amarillo responde con máxima comprensión hacia la postura adoptada por el San Fernando y explica algo más sobre la relación con los clubes de la provincia.

Vizcaíno afirma que "cada uno pone los límites que considera a su gestión y eso hay que respetarlo. Cuando tendemos la mano lo hacemos de corazón y no con altivez. No hay conflicto posible. El Cádiz es el único club de la provincia en la Liga profesional e históricamente es así. Queremos que la gente del San Fernando sea del San Fernando y también del Cádiz. Lo mismo con la gente de Jerez".

El presidente del Cádiz CF cuenta que el pasado domingo "fui a ver a nuestro jugador Mwepu, que está cedido en el Sanluqueño. Nos alegró que marcase tres goles. No queremos que le gente Sanlúcar se haga del Cádiz y no del Sanluqueño. Nunca hemos entrado en ningún conflicto, siempre vamos de igual a igual".

Recuerda Vizcaíno el rechazo que provocó inicialmente el fichaje del jerezano Dani Güiza en un sector de la afición del Cádiz CF. De hecho, seguidores intentaron boicotear la presentación del delantero en el verano de 2015.

Explica el presidente que "cuando fichamos a Dani Güiza lo hicimos porque pensábamos que nos podía dar mucho como así fue. En su presentación tuvimos que cerrar las puertas del estadio y cuando acabó el acto lo tuve que sacar de allí en el maletero del coche".

El dirigente del equipo amarillo recalca que "no vamos a cambiar la posición de ser generosos con nuestro entorno. Hago lo que creo que es bueno para el Cádiz aunque admito que alguien no esté de acuerdo. Nunca me ha asustado que digan Vizcaíno dimisión y vete a Sevilla. Sé aprender de los errores".