Los requisitos del alcalde de Cádiz sobre el nuevo estadio que quiere construir el Cádiz CF

El alcalde de Cádiz, Bruno García, se ha pronunciado sobre los planes del Cádiz Club de Fútbol de construir un nuevo estadio de fútbol en la ciudad, tal y como insistía su presidente, Manuel Vizcaíno, en una entrevista concedida a este periódico.

García ha querido dejar claro, "rotundamente claro" en primer lugar, que "lo que nosotros queremos es que el Cádiz esté siempre en la ciudad". "Lo tenemos clarísimo", insiste el alcalde. Al mismo tiempo, recuerda que la ciudad cuenta en la actualidad con un estadio de fútbol "de primer orden". "Yo mismo formé parte de ese proyecto, que consideramos sirvió para construir un estadio de nivel para lo que el Cádiz necesita. De eso no hay duda", expone el regidor gaditano.

Y teniendo estas dos cuestiones claras, García se muestra comprensivo con el club y sus planes de crecimiento. "Es legítimo y en un mundo como el del fútbol con su contexto actual es legítimo que quiera crecer. Lo entendemos perfectamente", asegura. Igual que considera "entendible" también que en ese afán de crecimiento quiera buscar "otros espacios" en la ciudad. "Pero ese no es nuestro objeto", remarca.

En este sentido, ha querido dejar muy claro el alcalde que ese posible proyecto de un nuevo estadio en la ciudad nunca se antepondrá "a nuestros objetivos de generar empleo, economía, industria sostenible, vivienda y espacio sanitario". "Y en todos esos usos estamos trabajando", añade.

Estas palabras de Bruno García revelan que el Ayuntamiento no facilitará la implantación del estadio en suelos que tengan otros usos previstos actualmente o que permitan un futurible desarrollo de la ciudad en esos campos destacados por el alcalde del empleo, la industria, la vivienda o la sanidad. "Nuestro objeto no es cortar el crecimiento a una sociedad, en este caso el Cádiz. Pero la capacidad de generar todas esas oportunidades no es negociable frente a un estadio de fútbol, porque la ciudad no puede perder ninguna capacidad de estas", ha explicado García a este medio.

El futuro del Nuevo Mirandilla

La construcción de un nuevo estadio en la ciudad, o fuera de ella, para el uso del equipo de fútbol supondría un rotundo varapalo para el actual estadio Nueva Mirandilla, que a priori quedaría sin uso. El alcalde prefiere no contemplar de momento esta posibilidad, para gestionar las cosas que acontecen en la ciudad y no probabilidades futuras. "No voy a barajar ninguna posibilidad del Estadio hasta que no tenga una propuesta encima de la mesa. No voy a adelantar posibles escenarios", ha garantizado.

Respecto a esto, considera el alcalde que a día de hoy no hay nada respecto a la pérdida de uso del Nuevo Mirandilla porque el Ayuntamiento -asegura- no tiene ninguna propuesta concreta de emplazamiento de ese nuevo estadio que quiere construir el Cádiz y cuyo presidente asegura que puede hacerse en la ciudad.

"Cuando llegue una propuesta se valorará, siempre que cumpla con esos requisitos mencionados" de no 'sacrificar' ningún suelo de oportunidad a cambio de un segundo estadio en la ciudad.