Diez empresas esperan suelo portuario ante la falta de espacio en el puerto de Cádiz

“No podemos perder ningún tren”, decía en días pasados la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, durante una rueda de prensa en la que hacía balance de este histórico año que va a dejar cifras, sobre todo en el segmento de los cruceros, inolvidables.

A este balance le sumó una previsión sobre cómo se presentaba 2024, sobre el que adelantó que muchas cuestiones dejarán de ser ya sueños y proyectos para convertirse en hechos y demostrar a las empresas que buscan ubicaciones para sus negocios que el puerto de Cádiz tiene presente y futuro.

Fue en ese acto donde Teófila Martínez reconocía que había una decena de empresas que estaban esperando suelo para establecerse en dominio portuario. Pero la ex alcaldesa de Cádiz reconocía que se encontraba con el problema de que La Cabezuela sigue siendo el único espacio en el que el puerto de Cádiz puede seguir ampliándose y seguirá siendo así, al menos hasta que no se aclare el futuro de proyectos como el de Lógica, en el que el mundo parece que se congeló hace ya muchos meses, o no se sepa si realmente la APBC puede contar o no con el suelo sobre el que hasta hace unos años se asentaba la extinta Delphi.

“Hay diez empresas esperando suelo para operar y en eso hay que avanzar y el tiempo corre y nos podemos estar todo el día suspirando sino que tenemos que seguir peleando por seguir creciendo”. Así se expresaba Teófila Martínez en un claro mensaje dirigido a las distintas administraciones para que se pueda saber lo antes posible cuál será la vía de crecimiento del puerto de la Bahía de Cádiz a lo largo de los próximos años.

“En ese camino no podemos dejar pasar proyectos y si no hay suelo no hay posibilidades de crecer”, según Martínez, que insistió en su sorpresa por el hecho de que haya aún “quien se pregunte que para qué queremos ese suelo y es que lo que realmente ocurre o es que no quieren verlo y así no se avanza. Para que las cosas sean fructíferas no valen las chapuzas”, dijo con extrema claridad la ex alcaldesa de Cádiz.

A pesar de esta llamada de atención realizada por la presidenta de la APBC ante los medios de comunicación, Teófila Martínez parece mostrarse muy segura de que el Consejo de Ministros no tardará en pronunciarse reiterando que el suelo que antes ocupaba Delphi se ha convertido en suelo concesional y que no se puede vender así como así, haciendo alusión al acuerdo al que llegaron hace unos meses el Cádiz CF y el fondo Mar Océana, que había adquirido los terrenos de Delphi.

El Cádiz CF proyecta levantar en el suelo de Delphi una ciudad tecnológica del deporte

Para ello se creó Gades Sport Technology, que con una inversión prevista de 100 millones de euros tiene la intención de crear allí una ciudad tecnológica del deporte, que contará con una ciudad deportiva, tejido empresarial tecnológico, centro de eventos, universidad del deporte y una ciudad digital.

Mientras tanto, diez empresas esperan qué la Autoridad Portuaria les pueda aclarar si podrán o no estar presentes en dominio portuario gaditano.

La APBC no puede darle aún respuesta ya que se encuentra ante la situación de que se ha agotado el espacio disponible en la Zona de Actividades Logísticas de La Cabezuela-Puerto Real con la licitación de las últimas cuatro parcelas destinadas a ser concesionadas para actividades portuarias o complementarias.

A esta situación se suma la ampliación de ocupación de superficie por parte de algunos de los concesionarios que actualmente desarrollan su actividad en La Cabezuela-Puerto Real, como es el caso de Dragados Off Shore, que suma 14.790 metros cuadrados más a su concesión y está tramitando otra ampliación.