El puerto de Cádiz invertirá 120 millones de euros en infraestructura de aquí a principios de 2025

Ella aprovechó para hacer una mirada a sus tiempos en San Juan de Dios al decir que ella entiende y no descarta retrasos y problemas "porque no podemos pretender que todo lo programado se cumpla a la perfección en fecha de inicio y final como ocurrió con el soterramiento de la vía del tren".

Teófila Martínez, en toda esta previsión, dejó claro que "no podemos perder ningún tren", por lo afirma que su equipo hará lo posible para que este año se afronte con la finalidad de garantizar que todo se ejecute en tiempo y forma y que "podamos, al mismo tiempo, garantizar que la inversión privada vaya al mismo ritmo , de manera que cuando estemos construyendo el túnel, Concasa y Boluda pueda garantizar que la nueva terminal esté operativa ya con sus grúas montadas y todo lo necesario. "El siguiente paso será invertir en las infraestructuras del Muelle Reina Sofía para desarrollar el proyecto de integración puerto-ciudad. Tenemos que tener claro que el tiempo no es infinito", sentencio la ex alcaldesa de Cádiz.

En esta rueda de balance, una cifra muy importante: 120 millones de euros. Es la cantidad de dinero que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz tiene proyectado invertir en todos los movimientos que se avecinan a lo largo de 2024 y buena parte de 2025 en infraestructuras, instalaciones y obras en general que hará que el puerto de Cádiz pasen una página importante de su historia y lo consoliden entre los más competitivos no sólo de España sino de buena parte de Europa. "Es una inyección económica que la sociedad aprovechará y no sólo servirá para garantizar nuestro futuro sino que hará que la economía de la ciudad se mueva y produzca un efecto dinamizador de la inversiones futuras", en palabras de Téofila Martínez.

Y así ha tenido que ser. Y así lo reconocía este viernes la ex alcaldesa de Cádiz y presidenta de la APBC, Teófila Martínez, que confiesa que hasta que los empresarios no han visto los pilares y han leído en prensa que "la obra va a todo tren" no han empezado a creérselo y a materializar peticiones de suelo y a pedir información sobre cómo puede expandirse o instalarse en suelo portuario aprovechando todas las oportunidades y beneficios que esto supone.

2023 le ha servido a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz para pasar del dicho al hecho . Y no es baladí, ya que los empresarios y hasta la propia ciudadanía están acostumbrados a que las palabras y las promesas de los políticos e instituciones se las lleve el viento. Y no es para menos después de que la comunidad portuaria haya tenido que esperar casi un cuarto de siglo para creerse que tendrán tren en La Cabezuela.

Polémica con el Cádiz C.F y con los suelos de Delphi

Teófila Martínez ha recordado que “este año hemos agotado prácticamente el suelo disponible en Cabezuela-Puerto Real y lo hemos agotado porque ha habido demanda de operadores privados interesados en invertir en suelo portuario”. “No podemos permitirnos el lujo de rechazar proyectos para Cádiz, ni para Puerto Real, ni para El Puerto y si no tenemos suelo, no hay más posibilidades de crecer”, ha afirmado la responsable del puerto de Cádiz.

En relación con el conflicto con la empresa del Cádiz C.F. sobre los suelos de Delphi, Teófila Martínez, que intenta no meterse en todo este berenjenal en la medida de lo posible, recordó que Puertos del Estado tiene muy claro que tiene una Delimitación de espacios y usos portuarios (DEUP) en la que el suelo de la extinta Delphi está contemplado como suelo concesional. A esto le sumó que ella sigue manteniendo que el suelo del Trocadero y de Lógica "son importantísimos para el desarrollo futuro del puerto y de toda nuestra logística."

"Ya llega un momento y tengo que contestar porque no soy tonta. Blanco intenta comprarlo con una valoración de 2,8 m euros de y se le dice que no. Ségun me dicen en conversaciones con Puertos del Estado se inicia una DEUP para quedarse con ese suelo. Pero un administrador no quería

"Llegados a eses punto, sólo falta que el Consejo de Ministros apruebe la expropiación pero insisto siempre que puedo que ese suelo es importante para la actividad logística y portuaria que a todos los efectos sigue contemplado como suelo de uso industrial", indicó Teófila Martínez.

A la pregunta sobre si la presidenta del puerto de Cádiz está de acuerdo con los que dicen que en el espacio del Trocadero y de la zona que antes ocupaba Delphi hay espacio para todo respondió con un contundente "no sé qué es todo y no puedo decirle más. A Dragados le es necesario el suelo pero tiene que cumplir con la norma de solicitarlo, entrar en concurso, yo no me invento nada. La DEUP hace que ese suelo deje de ser patrimonial para ser concesional de titularidad del estado. Es facil entenderlo".

Pero a pesar de esta aclaraciones siguió pensando que mejor será que ella no meta a la Autoridad Portuaria en "ningún tipo de discusión porque aquí hay muchas otras cosas que hacer". "No me preocupa ni me ocupa. Yo estoy de acuerdo con que el consejero Antonio Sanz tiene que escuchar a todo el mundo y eso es lo correcto. Pero no soy abogada estado ni experta jurista".