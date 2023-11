Una firma madrileña se queda con El Terraza, para mantener la esencia del local de Pelayo en Cádiz

Una empresa madrileña, Grupo Casa Remigio, asumirá la gestión del mítico Bar Terraza, uno de los locales de hostelería de Cádiz con mayor prestigio. Su propietario, Pelayo García Borbolla, ha cerrado ya el traspaso del restaurante de la plaza de la Catedral, donde ha funcionado durante los últimos 70 años. El actual establecimiento cerrará antes del próximo 6 de enero, según la previsión que maneja el propio empresario gaditano.

El Grupo Remigio, que nació en Madrid en 1995, cuenta con una veintena de establecimientos repartidos entre la capital española y la provincia de Cádiz, donde tiene una presencia más que notable, especialmente en lo que se refiere a chiringuitos en la costa.

Así, son suyos locales como los restaurantes Demente (en Tarifa y en El Puerto), así como Beach Club Las Olas, Beach Club Vistahermosa y Beach Club La Bahía, en zonas como El Puerto y Cádiz capital.

La nueva empresa que va a coger el testigo del Terraza de Pelayo tiene claro que va a mantener la tradición gastronómica que deja el hostelero gaditano, que tiene también un local en la calle Cobos Así, la previsión pasa por hacer unos pequeños retoques en el establecimiento, respetando buena parte su diseño sin apenas grandes cambios al ser una de las marcas de la casa más destacadas. A la vez, según indica Pelayo García, "van a mantener el concepto de restaurante que tiene El Terraza, con los mismos proveedores y el mismo personal".

Pelayo ha valorado el planteamiento que se ha marcado la nueva empresa, pues se mantiene la esencia con la que se ha trabajado en los últimos setenta años.

"En un principio teníamos una oferta de una franquicia. Los clientes y amigos me mostraron su preocupación por cómo podía quedar este proyecto. Afortunadamente no tuvieron los permisos del Ayuntamiento y no salió adelante", indica el hostelero. Ahora se traspasa el negocio a una firma que tiene estrecha relación con Cádiz y que garantiza la continuidad de la esencia que ha marcado la larga vida de El Terraza.