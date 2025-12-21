'Diario de Cádiz' recibe la insignia de oro de la Coral de la UCA

La Orquesta y Coral de la Universidad de Cádiz (UCA) ha otorgado a Diario de Cádiz la insignia de oro con la que anualmente reconoce a personas y entidades destacadas por su apoyo a la trayectoria de esta institución musical con casi medio siglo de vida.

De esta forma, el pasado sábado 20 de diciembre, tras la celebración del Concierto Extraordinario de Navidad que protagonizó en el Gran Teatro Falla, tuvo lugar la imposición del galardón a Tomás Valiente, director general del Grupo Joly, editorial que publica Diario de Cádiz, además de ser una figura que ha mantenido un estrecho vínculo con la Coral de la UCA. "Tomás es la persona con la que nosotros habitualmente tratamos a la hora de buscar el apoyo de Diario de Cádiz y siempre nos ha tendido la mano. Pero este reconocimiento también es extensivo a los periodistas, a los fotógrafos y a todos los trabajadores de la histórica cabecera que se han preocupado por darle un sitio a nuestros eventos", ha explicado la presidenta de la entidad, Josefina Junquera.

De hecho la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz durante el gobierno socialista, y ligada a la Coral de la UCA desde 2016, fue la encargada de glosar las razones por la que la institución reconocía al periódico fundado en 1867, además de acompañar en el escenario a Juan Manuel Pérez Madueño, su director musical, que fue el encargado de imponer la insignia a Tomás Valiente, que también tuvo palabras de agradecimiento a la asociación cultural ligada a la Universidad de Cádiz por la distinción y también por la gran labor que han desarrollado, y siguen desarrollando, a lo largo de los años.

El acto tuvo lugar en el Edificio Constitución 1812 de la Universidad de Cádiz (antiguo Aulario de La Bomba) donde se celebró el ágape para los miembros de la Orquesta y Coral de la UCA tras el exitoso concierto de Navidad que se pudo disfrutar en el Gran Teatro Falla con la interpretación de obras como ‘Carol Symphony’, de Victor Hely Hutchinson’ y dos cantatas del ‘Oratorio de Navidad’ de Bach, y que contó con Lucía Millán (soprano), María Ogueta (alto), Juan Ramos (tenor) y Andrés Merino (barítono) como solistas, y con la artista Lara Sansón como primer violín.

Desde la Coral de la UCA, Josefina Junquera explica que, tras este recital navideño, tienen una nueva cita con el Falla el próximo 28 de marzo que es cuando tendrá lugar el Concierto Extraordinario de Semana Santa bajo el rótulo de París en Falla.