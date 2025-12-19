La Navidad llega al Falla de la mano de la Orquesta y la Coral de la Universidad de Cádiz
El concierto extraordinario de este sábado 20 de diciembre, bajo la dirección de Pérez Madueño, incluye obras de Hely-Hutchinson y Bach
"Uno de los retos de la Coral es hacer cosas nuevas cada año"
El Gran Teatro Falla de Cádiz cierra mañana sábado, 20 de diciembre, la actual temporada de invierno con una cita tradicional, el concierto extraordinario de Navidad que, de nuevo, tendrá a la Universidad de Cádiz como protagonista. A partir de las 20.00 horas, la Orquesta y la Coral de la UCA, bajo la dirección de Juan Manuel Pérez Madueño, ofrecerán las obras ‘Carol Symphony’, de Victor Hely Hutchinson’ y dos cantatas del ‘Oratorio de Navidad’ de Bach. Como solistas se anuncian Lucía Millán (soprano), María Ogueta (alto), Juan Ramos (tenor) y Andrés Merino (barítono).
El director del proyecto explica las claves de este concierto: “El programa trata de establecer un camino desde la noche (Nochebuena/Víspera de Reyes) al día (Navidad/Reyes). Una noche especial, mitad melancolía, mitad serenidad; aquella que nos hace recordar la niñez y los misteriosos ruidos en el salón que preludiaban un ansiado regalo. Siempre hay algo sensual en la noche, algo por descubrir mientras nos detenemos a contemplar su belleza, como la que refleja Debussy en su ‘Clair de lune’, perteneciente a la Suite bergamasque’, enriquecida con los tintes sonoros de la orquesta en la adaptación que André Caplet realizó en 1905”.
“Noche que antecede al día que todos aguardamos con ilusión; la dulce calma se torna alegría al igual que la soñadora ‘Chanson de nuit’, que encuentra su jovial contraparte en la ‘Chanson de matin’ y que a menudo se interpretan juntas”, prosigue Pérez Madueño.
Será la primera parte del concierto la dedicada al compositor británico nacido en Cioudad del Cabo: “Y el día amanece entre risas infantiles y regalos abiertos. Los villancicos ocupan su lugar en tonadas cantadas junto al arbol, el belén o la chimenea. Villancicos como los que Hely-Hutchinson empleó para construir su ‘Carol Symphony’. ‘Adeste fideles’, ‘God Rest ye merry gentlemen’, ‘Coventry Carol’, ‘The first Nowell’ y ‘Here we come a-wassailing’ cubren de nieve una composición que camina entre guiños compositivos a Bach, RimskyKorsakov o Stanford”.
Y Bach, con las cantatas quinta y sexta de su ‘Oratorio’ navideño, será el protagonista de la segunda parte del concierto: “Nadie como el compositor alemán ha sabido entender mejor la relación entre música y palabra, entre Dios y la tierra, que construyen el eterno mensaje de la Navidad y que viene a lomos de camellos portado por los Reyes Magos. En sus dos últimas cantatas navideñas, Bach nos habla de la Epifanía con exquisita brillantez y culmina el ansiado tránsito de la noche al día que marca la estrella de Oriente. Su música nos lleva a abandonar todo cuanto es hostil en favor de de un tesoro de colosales dimensiones, un tesoro que habita nuestro corazón. El día convierte la ilusión en certeza y la tradición nos devuelve, de nuevo, a recordar una niñez donde cada año una noche es especial; una noche mitad melancolía, mitad serenidad, que esperemos preludie la llegada del más grande de los regalos: la paz para el mundo”.
Con la mirada puesta en 2026 y Manuel de Falla
El de mañana será el último de los programas de concierto que la Orquesta y Coral han realizado en un 2025 que ha servido, afirma Madueño, para “consolidar el proyecto orquestal nacido el año anterior”. El director anticipa también algunos de los proyectos previstos para el nuevo año: “A modo de adelanto a un 2026 con la vista puesta en atender como objetivo prioritario el aniversario Falla, la orquesta y coral de la UCA pretenden ofrece un acercamiento a sus obras más significativas, como el ‘Sombrero de Tres Picos’ o ‘Noche en los Jardines de España’.
