Programación del Gran Teatro Falla de Cádiz 2026: espectáculos, venta de entradas, precios

Una imagen de la presentación de la programación de Teatros de Cádiz en el hall del Teatro Falla.

Tras el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) y los diferentes eventos ligados al Carnaval de Cádiz, el Gran Teatro Falla de Cádiz inaugura su programación estable de teatro para 2026. Un programa caracterizado por un aumento de obras teatrales para una temporada, la de primavera, habitualmente más dedicada a la música.

Así, y aunque no faltarán conciertos variados y de diferentes estilos, entre los próximos meses de febrero y mayo de 2026 el teatro se hará fuerte en el coliseo de la plaza Fragela que para la nueva temporada cuenta con un presupuesto de 162.799 euros.

La programación se inaugura los días 27 y 28 de febrero con José Luis García Cossío Selu y el estreno de su Universo Cadi, para desarrollarse con 18 propuestas más hasta el 30 de mayo con El entusiasmo. Además, a estas propuestas hay que sumar las del Espacio Abierto y el contenido del XXIV Festival Internacional Cádiz en Danza, que se celebrará del 6 al 13 de junio.

Programación completa

27 y 28 febrero. UNIVERSO CÁDI. Texto y dirección: José Luis García Cossio 'Selu' . Precios: 40, 35, 30 y 25 euros.

. Precios: 40, 35, 30 y 25 euros. 6 y 7 marzo. PONCIA. Texto y dirección: Luis Luque. Con Lolita Flores . Precios: 25, 21, 18 y 12 euros.

. Precios: 25, 21, 18 y 12 euros. 12 marzo. LA BOHÊME de Giacomo Puccini . Precios: 50, 45, 35 y 25 euros.

. Precios: 50, 45, 35 y 25 euros. 15 marzo. MUERTA DE AMOR. Manuel Liñán . Precios: 45, 35, 30 y 12 euros

. Precios: 45, 35, 30 y 12 euros 19 marzo. LA MÚSICA. Un texto de Marguerite Duras dirigido por Magüi Mira. Con Ana Duato y Darío Grandinetti . Precios: 30, 26, 22 y 15 euros.

. Precios: 30, 26, 22 y 15 euros. 25 marzo. LA ÚLTIMA FOLCLÓRICA. Laura Gallego . Precios: 48, 45, 40, 32 y 22 euros

. Precios: 48, 45, 40, 32 y 22 euros 28 marzo. CONCIERTO EXTRAORDINARIO SEMANA SANTA. Orquesta y Coral de la Universidad de Cádiz . PARÍS EN FALLA. Precios: 36, 34, 30, 26 y 15 euros.

. PARÍS EN FALLA. Precios: 36, 34, 30, 26 y 15 euros. 23 abril. BANDERA LIBERTAD. Gonzalo Hermida . Precios: 35, 27, 20 y 15 euros. También habrá entradas Meet & Greet: 60 euros que incluyen Localidad en las primeras filas de butaca, acceso a la prueba de sonido y encuentro personal con el artista.

. Precios: 35, 27, 20 y 15 euros. También habrá entradas Meet & Greet: 60 euros que incluyen Localidad en las primeras filas de butaca, acceso a la prueba de sonido y encuentro personal con el artista. 25 abril. LAS AMARGAS LÁGRIMAS DE PETRA VON - KANT. De Rainer Werner Fassbinder. Versión y dirección – Rakel Camacho. Con Ana Torrent , Rebeca Matellán, Maribel Vitar, Julia Monje y M.ª Luisa San José. Precios: 25, 21, 18 y 12 euros.

, Rebeca Matellán, Maribel Vitar, Julia Monje y M.ª Luisa San José. Precios: 25, 21, 18 y 12 euros. 29 abril. ON TIME. Fritsch Company. Danza inclusiva . Fundación Psico Ballet Maite León. Precios: 10, 8, 8 y 6 euros.

. Fundación Psico Ballet Maite León. Precios: 10, 8, 8 y 6 euros. 5 mayo. NO ME TOQUES EL CUENTO. Dirección y autoría: Olivia Lara . Precios: 21, 18, 15 y 12 euros.

. Precios: 21, 18, 15 y 12 euros. 8 y 9 mayo. UNA MADRE DE PELÍCULA. Dirección de Juan Carlos Rubio y con Tony Acosta . Precios: 20, 15, 12 y 10 euros. El 8 de mayo habrá coloquio con la actriz tras la función.

. Precios: 20, 15, 12 y 10 euros. El 8 de mayo habrá coloquio con la actriz tras la función. 12 mayo. VIDA & OBRA. Último concierto de la gira despedida de Antilopez . 45, 40, 35 y 25 euros.

. 45, 40, 35 y 25 euros. 14 mayo. EL VIAJE INESPERADO. El Arrebato . Precios: 60, 50, 35 y 25 euros.

. Precios: 60, 50, 35 y 25 euros. 16 mayo. MÚSICA PARA HITLER. De Juan Carlos Rubio y Yolanda García Serrano. Dirección: Juan Carlos Rubio. Con Carlos Hipólito, Kiti Mánver, Dani Muriel y Marta Velilla. Precios: 25, 21, 18 y 6 euros.

Precios: 25, 21, 18 y 6 euros. 20 mayo. INVISIBLE. Basada en la novela de Eloy Moreno . Versión de Josep Maria Miró – Dirección: José Luis Arellano. Precios: 18, 15, 12 y 6 euros. Coloquio tras la función.

. Versión de Josep Maria Miró – Dirección: José Luis Arellano. Precios: 18, 15, 12 y 6 euros. Coloquio tras la función. 22 y 23 mayo. EL MAGO INVISIBLE. Con Dakris, Primer Premio Nacional de Magia . Precios: 33, 30, 27 y 25 euros.

. Precios: 33, 30, 27 y 25 euros. 28 de mayo. LAKECIA BENJAMIN QUARTET. ( Lakecia Benjamin - Saxofón, Oscar Pérez - Piano, Elías Bailey - Contrabajo, Quentin Baxter - Batería). Campus Jazz. Precios: 21, 18, 15 y 6 euros.

- Saxofón, Oscar Pérez - Piano, Elías Bailey - Contrabajo, Quentin Baxter - Batería). Campus Jazz. Precios: 21, 18, 15 y 6 euros. 30 mayo. EL ENTUSIASMO. Texto y dirección: Pablo Remón. Una producción de Centro Dramático Nacional y Teatro Kamikaze . Con Francesco Carril, Natalia Hernández, Raúl Prieto y Marina Salas. Precios: 30, 25, 21 y 12 euros.

. Con Francesco Carril, Natalia Hernández, Raúl Prieto y Marina Salas. Precios: 30, 25, 21 y 12 euros. 6 al 13 de junio. XIV Festival Internacional Cádiz en Danza. Programación pendiente de difundir.

Venta de entradas

Las entradas para todos estos espectáculos se ponen a la venta este 18 de diciembre en todos los canales habituales, es decir, taquilla (de martes a viernes de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.00 horas; sábados, domingo, lunes y festivos, una hora antes del comienzo hasta el inicio del espectáculo; y una hora antes del comienzo de cada función sólo se podrá adquirir para la función del día); y los servicios de Bacantix.

Espacio Abierto

A la programación oficial del inicio de temporada 2026, se suman las propuestas del epígrafe denominado Espacio Abierto donde se aglutinan distintos eventos que se celebran en el Gran Teatro Falla entre marzo y junio de este año.

Así, habrá teatro matinal para institutos con la obra Rinconete y Cortadillo de Cervantes (10 de marzo); se celebrará el XXX Concierto de Cuaresma organizado por la Tertulia Cofrade Al Palo (17 de marzo); el Pregón de Semana Santa (22 de marzo); las galas carnavaleras Lo mejorcito de la mejorcito (19 de abril) y Lo mejó de lo mejón (2 de mayo); y la muestra fin de curso del Conservatorio Profesional de Danza Maribel Gallardo (18 y 19 de junio).