Programación 2026 del Teatro del Títere La Tía Norica de Cádiz: espectáculos, horarios, venta de entradas

El Teatro del Títere La Tía Norica es casi desde sus inicios el espacio que en la ciudad se dedica a la programación infantil y familar. En el primer semestre de 2026 esta línea continúa con una programación que abarcará "todos los lenguajes artísticos", tal y como ha adelantado la teniente de alcalde de Cultura, Maite González, durante la presentación de la programación de Teatros de Cádiz, es decir, de las programaciones del Gran Teatro Falla, Centro de Arte Flamenco de la Merced y este mismo espacio. Y es que hay que recordar que la Sala Central Lechera, otro de los contenedores culturales incluidos en Teatros de Cádiz, continúa cerrada a la espera de una remodelación para hacerla más accesible.

Teatro de objetos, títeres, danza, malabares, espectáculos audiovisuales o globoflexia, que estarán representados por las principales compañías de teatro para el público familia, conforman la programación del antiguo Teatro Cómico. Además, también se incluye, como es tradicional, la obra El Sainete de la compañía de títeres gaditana La Tía Norica que, como recordó la edil, acaba de recoger la Medalla de Oro de las Artes Escénicas.

El presupuesto del Teatro del Títere para esta temporada ha sido de 40.072 euros.

Programación completa

23 de enero. 18 horas. LUA VOILÁ PRODUCCIONES (TEATRO DE OBJETOS) Público Familiar (a partir de 4 años).

Lua es un espectáculo familiar que habla sobre el miedo a lo desconocido. Una historia sobre las luces y las sombras, donde la propia luz es una protagonista más. Sobre una simple escalera de madera de un antiguo edificio, la “domadora de versos” cuenta sus recuerdos infantiles. En aquellos escalones jugaba a crear mundos increíbles, como el de la ciudad de los “Sin sombra”. La escalera se abre, gira y se transforma, siguiendo los pasos de Lua, una pequeña lámpara dispuesta a enfrentarse a sus miedos y conocer la belleza que esconde la oscuridad. Un poema dramatizado, una delicada instalación artística, pero también una sofisticada pieza de teatro.

30 de enero. 18 horas. FLEX. EL HOMBRE GLOBO (MALABARES & GLOBOFEXIA) Público Familiar. 45 min.

Un mundo en el que todo es elástico. Y nuestro protagonista, también. Las cosas blandas nos transmiten, sin embargo todo es susceptible de ser doblado, hinchado o deformado, porque todo se adapta, como una gran metáfora de resiliencia. Un universo multicolor de vestuarios ajustables, globos y de objetos que rebotan y personas que rechazan los golpes y las críticas. Aprendamos con El hombre globo las posibilidades del látex para hacernos reflexionar, imaginar y, siempre reir.

6 de marzo. 18 horas. EL CÍRCULO. TRUCA CIRCUS. (CIRCO & DANZA) Público Familiar. 45 min.

El Círculo es un espectáculo de circo con música y efectos de sonido en directo que pone la mirada en la idea de amistad y los cambios de etapa personal. Música, fiesta, acrobacia y movimiento para compartir sensaciones sobre cómo nos relacionamos con las personas más cercanas y qué posición les damos en cada momento de la vida. Una llamativa puesta en escena -a todo color- para plantear un espectáculo cargado de energía. Música en directo con toques nostálgicos que incluye ciertos retazos de sintonías muy reconocibles, reinterpretadas y actualizadas. Coreografías que nos retrotraen a otras épocas, donde el juego ocurría en la calle, a la luz del sol o de las farolas.

13 de marzo. 18 horas. INVISIBLES VOILÁ PRODUCCIONES (CINE DE ANIMACIÓN & TEATRO) Público Familiar (a partir de 4 años)

Un espectáculo familiar que mezcla teatro y cine de animación, y que nos enseña como, con un poco de imaginación, podemos conseguir cualquier cosa. Gracias a un grupo de simpáticos amigos invisibles, Mia logra enfrentarse cara a cara con sus miedos y enseñar a todo el mundo que, aunque te hagas mayor, no =enes por qué dejar de creer en la fantasía. ¿Quién quiere un amigo invisible que no se sabe hacer invisible?

20 de marzo. 18 horas. CROMA. UNA HISTORIA DIBUJADA. L´HORTA TEATRE ( TEATRO & ARTES PLÁSTICAS) Público Familiar (a partir de 4 años)

Croma es una historia dibujada en directo y colorida con pinceles y muchos cubos de pintura que llenan la escena de imaginación, expresión plás=ca y poesía. Una experiencia sensorial para ensuciarse, mezclar, borrar, pintar y disfrutar de las imágenes y del juego teatral a través de la mirada diver=da e inocente de este tierno personaje. Una oda a la imaginación y la expresión artística, plástíca y teatral desde la estimulación estética y lúdica de la experiencia visual y sonora de los sentidos.

24 de abril 18 horas. DANZA ÚNICOS DA.TE DANZA Público Familiar (a partir de 3 años)

¿Cuándo dejamos de ser quiénes somos? ¿Cuánto peso tiene nuestra identidad social, política o cultural? ¿Somos lo que otros dicen que somos? Esta pieza se inspira en el pensamiento móvil de Alexander Calder, en esa forma de existir que se adapta al aire sin perder su centro. En diálogo con el universo de Calder, Únicos se transforma con cada encuentro. Nada permanece fijo: los cuerpos, el espacio, el =empo…todo se transforma, Únicos es, en último término, la travesía que supone la creación identitaria como una obra de arte.

7, 8, 12-17 de mayo. EL SAINETE. COMPAÑÍA LA TÍA NORICA (TÍTERES) Público familiar (a partir de 5 años) 55 min.

Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y su conjunto artesanal declarado Bien de Interés Cultural. El disparate cómico de una vieja y de un “sobrino-nieto”, que simbolizan el sentir y la manera de entender la vida de todo un pueblo, nos ofrece de nuevo parte de un legado cargado de gaditanismo.

Venta de entradas

A partir del 18 diciembre a través de la página web de Bacantix (https://www.bacantix.com/aytocadiz); en las taquillas del Falla, de martes a viernes: 10:30-13:30 y 17:30-20:00, días de función en sábados, domingos, festivos y lunes: 1 hora antes del comienzo de la función; taquilla del Teatro del Títere La Tía Norica, una hora antes del comienzo de la función. Hay que recordar que se ofrece la posibilidad de un abono para cuatro espectáculos.