El Selu vuelve al Falla en febrero para inaugurar la temporada 2026 que apuesta por el teatro

Tras un exitoso cierre del año 2025, "con el cartel de sold out en, prácticamente, todos los espectáculo", el Gran Teatro Falla de Cádiz ya se prepara para la temporada 2026 con una programación "para todos los públicos", "repleta de grandes nombres y, de nuevo, con la apuesta por el talento local". Una programación que pone de largo José Luis García Cossío, Selu, con el estreno de su Universo Cádi y que destaca por un refuerzo de la oferta teatral, tradicionalmente más discreta en los meses de febrero a mayo.

La teniente de alcalde de Cultura, Maite González, el director de Teatros de Cádiz, Pepe Bedoya y su directora artística, Lorena Benot, han sido los encargados de desgranar la propuesta, armada con un presupuesto de 162.799 euros, que se inaugura los próximos días 26 y 27 de febrero con la creación con la que el carnavalero ya retirado del COAC prosigue su carrera escénica y que funciona también como puente entre la temporada estable de teatros y los eventos carnavaleros que arrancan el 11 de enero con el Concurso de Coplas.

Además de Selu, lo nuevo del Falla también incluye nombres de queridos artistas de la provincia como el de la jerezana criada en Algar Laura Gallego (25 de marzo) con La última folclórica y el puertorrealeño Gonzalo Hermida que presentará en directo su trabajo Bandera libertad (23 de abril), además de la presencia del dúo onubense, pero tan ligado a Cádiz desde el inicio de su carrera, Antilopez en el que será el último concierto de su gira de despedida de los escenarios (12 de mayo).

Una programación cargada de teatro

Pero si un detalle distingue a la programación del Gran Teatro Falla para el primer semestre de 2026 es un destacable aumento de obras teatrales en unos meses que en el coliseo de Fragela siempre han estado más enfocados a la música. Una apuesta, además, que viene avalada por los buenos resultados de la presente temporada que ha estado caracterizada por un alto nivel teatral tanto en número de propuestas como en calidad.

En concreto, de los 19 espectáculos que conforman la programación de principios del próximo año, ocho, un 40%, se dedican a la dramaturgia. Además, las artes escénicas también están en forma de danza (con dos propuestas más) y una ópera. Actuaciones que cuentan con nombres tan reconocibles como el de Lolita, Ana Duato, Tony Acosta, Ana Torrent o Carlos Hipólito, entre otros muchos.

Así, la primogénita de Lola Flores estará en el Gran Teatro Falla con la exitosa Poncia (6 y 7 de marzo); Ana Duato y Darío Grandinetti pondrán en escena el texto de Marguerite Duras dirigido por Magüi Mira, La música (19 de marzo); Ana Torrent destaca en el plantel de Las amargas lágrimas de Petra Von-Kant (25 de abril); Olivia Lara mostrará el reverso de las vidas de las princesas de Disney con No me toques el cuento (5 de mayo); Tony Acosta, con la dirección de Juan Carlos Rubio, se subirá a las tablas del Falla con Una madre de película (8 y 9 de mayo); Carlos Hipólito, Kity Mánver, Daniel Muriel y Marta Velilla pondrán en pie la Música para Hitler, también con la dirección de Rubio (16 de mayo); la versión teatral de la reconocida novela de Eloy Moreno, y popularizada por su traslación a serie, Invisible, también estará en el Falla (20 de mayo); y Teatro Kamikaze con el Centro Dramático Nacional traerán El entusiasmo (30 de mayo), después de su frustada actuación -se tuvo que suspender por problemas técnicos)- de La patética, que esta prevista el pasado 13 de diciembre.

Además, el bailaor y coreógrafo Manuel Liñán volverá al Falla con su exitoso Muerta de amor (15 de marzo) en esta temporada donde también tendrán cabida la danza inclusiva de la mano de Fritsch Company, de la Fundación Psico Ballet Maite León, que pondrá en escena On time (29 de abril) y, por supuesto, los espectáculos del Festival Cádiz en Danza (6 al 13 de junio) que se darán a conocer en fechas más cercanas a su celebración.

Y la magia, siempre con ese componente teatral importante, llegará al coliseo gaditano de la mano de Dakris, primer Premio Nacional de Magia, con su espectáculo El mago invisible (22 y 23 de mayo).

Los conciertos de primavera

Con todo, la música seguirá estando presente a partir del mes de marzo en diferentes formatos y estilos. Así a los mencionados conciertos de Laura Gallego, Gonzalo Hermida y Antilopez, se suman la propuesta operística de La Boheme de Puccini (12 de marzo) y el Concierto Extraordinario de Semana Santa que pondrá en pie la Orquesta y coral de la Universidad de Cádiz con un programa titulado París en Falla, que nos recuerda que estamos en el año del compositor gaditano más universal (28 de marzo).

También, y como ya anunció este periódico, la nueva temporada del Gran Teatro Falla contará con El viaje inesperado de El Arrebato (14 de mayo), y con un nuevo concierto del ciclo Campus Jazz, el que protagonizará la destacada saxofonista estadounidense Lakecia Benjamin, que vendrá con su cuarteto (28 de mayo).

Las entradas para todos estos espectáculos se ponen a la venta este 18 de diciembre en todos los canales habituales, es decir, taquilla (de martes a viernes de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.00 horas; sábados, domingo, lunes y festivos, una hora antes del comienzo hasta el inicio del espectáculo; y una hora antes del comienzo de cada función sólo se podrá adquirir para la función del día); y los servicios de Bacantix.

Espacio abierto

A la programación oficial del inicio de temporada 2026, se suman las propuestas del epígrafe denominado Espacio Abierto donde se aglutinan distintos eventos que se celebran en el Gran Teatro Falla entre marzo y junio de este año.

Así, habrá teatro matinal para institutos con la obra Rinconete y Cortadillo de Cervantes (10 de marzo); se celebrará el XXX Concierto de Cuaresma organizado por la Tertulia Cofrade Al Palo (17 de marzo); el Pregón de Semana Santa (22 de marzo); las galas carnavaleras Lo mejorcito de la mejorcito (19 de abril) y Lo mejó de lo mejón (2 de mayo); y la muestra fin de curso del Conservatorio Profesional de Danza Maribel Gallardo (18 y 19 de junio).