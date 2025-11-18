El Arrebato anuncia concierto en el Gran Teatro Falla de Cádiz en 2026

El anuncio de la gira de 2026 de El Arrebato, que tendrá parada en el Gran Teatro Falla de Cádiz.

El Arrebato ha anunciado que regresa a la carretera con El Viaje Inesperado, un tour con el que llevará el directo de su disco homónimo a los escenarios de la geografía española. Esa gira hará parada en Cádiz.

Según han anunciado desde Concertour, el artista sevillano estará en la temporada de primavera del Gran Teatro Falla del próximo año, con un concierto en el coliseo gaditano el 14 de mayo. Aunque las entradas para algunas de las paradas ya están a la venta, las de la cita en la ciudad gaditana se anuncian que saldrán próximamente. El cantante comenzará este tour en Madrid el 28 de febrero de 2026.

El nombre de El Arrebato es el segundo evento musical que se confirma en el Gran Teatro Falla para el próximo 2026. Para septiembre, el día 26, se sabe también que actuará el gaditano Andy Morales, con su nuevo disco en solitario tras la separación del dúo Andy y Lucas.

En una nota de prensa apuntan que El Viaje Inesperado respira frescura, madurez y emoción, apuntando a convertirse en el mejor disco de la carrera de El Arrebato y que representa una nueva etapa para el artista.

"El Arrebato plasma su talento, esencia y corazón y se atreve con nuevos ritmos musicales, sin perder su estilo único, con una energía renovada y una frescura contagiosa que sorprenderá a propios y extraños", indican. El cantante lleva más de dos décadas regalando canciones que forman parte de la vidade miles de personas. Con su sello inconfundible, ha convertido la rumba, el pop y lapoesía en himnos de alegría, amor y superación.

Todos los conciertos de El Arrebato anunciados para 2026