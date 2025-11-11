Andy Morales estará en el Gran Teatro Falla de Cádiz con su gira en solitario

Tras más de dos décadas sobre los escenarios, Andy Morales, excomponente del dúo Andy & Lucas, inicia un nuevo capítulo en su carrera artística con el lanzamiento de Marioneta, su primer single en solitario y el anuncio de las primeras fechas de su esperada gira. Entre ellas, marcada en rojo en su calendario, se encuentra su cita con el Gran Teatro Falla de Cádiz el 25

Así, el próximo 25 de septiembre de 2026, el gaditano estará en el principal coliseo de su ciudad para presentar su nuevo trabajo. Una fecha que se anuncia junto a las del 20 de abril en el Teatro Apolo de Madrid y el 29 de abril en el Teatro Coliseum de Barcelona.

Según la agencia de representación del artista, con el anuncio de las primeras fechas de su gira, Andy Morales "da paso a una nueva etapa llena de pasión, emoción y libertad, poniendo en valor todo lo aprendido a lo largo de su carrera y reafirmando la autenticidad y madurez que siempre han definido su esencia artística".

Prueba de ello, vienen a decir, es Marioneta donde el intéprete da voz a una historia de amor del pasado, un desamor que se transforma en liberación. "A través de una letra sincera y poderosa, Andy retrata el momento en que uno se desprende conscientemente de una relación tóxica para recuperar su propia luz", explican.

El tema está compuesto por Raúl Cabrera y producido por Juanma Leal, también director musical de la banda que le acompañará en este nuevo camino. Así, Marioneta fusiona la esencia pop con el inconfundible sello andaluz y la voz aflamencada de Andy, dando lugar a un sonido fresco, emocional y profundamente personal.

El videoclip fue grabado en un estudio de Sevilla, a mediados de octubre, bajo la dirección de Jonai Mancilla y Carlos Villanego, quienes han sabido captar la esencia íntima y emotiva de la canción. El concepto visual fue idea del propio Andy, quien se muestra sincero y vulnerable, interpretando el tema con la fuerza que le inspira.

Andy Morales

Andy Morales, conocido por ser una de las dos voces del emblemático dúo Andy & Lucas. Nacido en Cádiz, creció rodeado de música, arte y carnaval —una influencia que se refleja en su forma de sentir el ritmo y en la emoción que transmite sobre el escenario. Desde joven participó activamente en el Carnaval de Cádiz, una escuela de creatividad y sentimiento que moldeó su identidad musical y escénica.

Su primera gran aparición pública llegó con el concurso Veo Veo, donde ya demostraba su talento natural para el canto y su carisma frente al público. Aquella experiencia marcó el inicio de un camino que lo llevaría a convertirse en una de las voces más queridas de la música en español.

Con Andy & Lucas, Andy alcanzó un éxito rotundo: millones de discos vendidos, giras internacionales y canciones que se convirtieron en himnos de toda una generación. Durante dos décadas, el dúo fue sinónimo de emoción, verdad y conexión con el público.

Hoy, Andy Morales abre una nueva etapa como artista solista, manteniendo su esencia pero explorando nuevos sonidos, letras más personales y una visión musical renovada. Su proyecto en solitario refleja la madurez de un artista que ha crecido con su público y que ahora busca reencontrarse con él desde un lugar más íntimo, sincero y libre.