Andy Morales afirma que: "La música del estribillo de 'Son de amores' es mía y Lucas no quiso ponerme como coautor"

Andy Morales se ha sentado con Pablo Motos y ha dejado un sinfin de titulares. El cantante ha roto su silencio y no ha dejado dudas acerca de su inexistente relación con Lucas González, el que fuera su compañero musical durante tantos años. Comenzando su carrera en solitario, Andy no ha tenido problemas en hacer un repaso a lo largo de su trayectoria profesional con el dúo Andy y Lucas y ha sorprendido con las declaraciones que ha dado y en las que afirma que fue él el que compuso la música del estribillo de Son de amores, el éxito por excelencia del conjunto gaditano.

El problema llegó cuando Lucas González, no quiso reconocer a Andy Morales como coautor de la canción, quedándose así en exclusiva los derechos de la canción más famosa de Andy y Lucas.

Carácter revelador y acusaciones cruzadas

Durante la entrevista, Andy relató que, en su etapa compartida con Lucas, se llegó a fiar por completo de su compañero y de su gestión de los registros de autoría: "Yo no he entendido muchas situaciones", comentó, antes de añadir que, en ese momento, él no revisó los contratos ni exigió aparecer como coautor. Por evitar un enfrentamiento al inicio de su carrera, Andy se dejó aconsejar por Lucas y dejó que fuese él el único que figurase como autor de letra y música de Son de amores.

Son de amores, lanzada en 2003, marcó un antes y un después para el dúo gaditano: fue el tema que les catapultó y sigue sonando con fuerza para los más nostálgicos. Aparecer como coautor implica tanto reconocimiento artístico como derechos económicos permanentes. Morales asegura que, al no figurar en los créditos, está perdiendo parte de ese legado y de los ingresos que se derivan de la canción.

Por su parte, la tensión entre ambos no es nueva: Lucas había declarado semanas atrás que asumió la gestión y la financiación del grupo porque, en su opinión, Andy no tenía la disciplina necesaria para llevarlo. Todo esto ha provocado que la relación entre ambos se haya visto mermada y que terminase siendo un auténtico calvario para el propio Andy que afirmó sentirse libre después del concierto de despedida celebrado el pasado 10 de octubre en el Palacio de Vistalegre de Madrid, tras más de dos décadas de carrera.

Lucas fue un gran apoyo en momentos complicados

Andy ha querido reconocer que la relación con su compañero musical no siempre ha sido mala y que hubo un par de momentos en los que Lucas González le ayudó económicamente y que por ello siempre le estará agradecido. "Después de la pandemia me quedé tieso", afira el gaditano y afirma que en ese instante, su compañero le tendió la mano y le ayudó. No obstante, afirma que durante todo sus años de carrera dentro del grupo musical ha sido el que menos dinero ha ganado de los dos.

El gaditano confirma que nunca se ha sentido especialmente respaldado por los manager y por Lucas a la hora de repartir las ganancias. Y es que a la hora de liquidar algunos contratos lo que veía reflejado por su trabajo era una mínima parte de lo que se estaba facturando. Esto sumado a lo de la autoría de la música del estribillo de Son de amores, da a entender que la relación financiera entre los miembros del dúo musical nunca fue justa y que Lucas González siempre intentaba sacar un mayor rédito.