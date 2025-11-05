Lucas González, de Andy y Lucas, vive su peor situación económica debido a las deudas: "Tiene 3 hipotecas y debe 400.000 euros"

El cantante Lucas González, integrante del popular dúo Andy y Lucas, se enfrenta a una de las situaciones económicas más delicadas de su vida profesional, según ha revelado Luis Pliego, director de la revista Lecturas. En una entrevista pública, Pliego adelantó que "había una necesidad económica aunque la amistad estaba rota", un resumen que explica por qué la dupla prolongó su actividad pese al desgaste personal.

Una realidad muy distinta al glamour

Lucas, que en su día llegó a presumir de vivir de rentas y sentirse "millonario", se encuentra en una situación bien distinta. Los datos que aporta Pliego son contundentes: tiene cinco propiedades, tres de ellas hipotecadas, y habría dejado de afrontar los pagos de forma habitual. "Decía que era millonario, que vivía de rentas… La realidad es que tiene cinco propiedades, tres de ellas hipotecadas. Ha pedido moratorias para dejar de pagar porque no tenía liquidez e incluso en un caso ha pedido un crédito personal", explica el periodista.

Además, el importe mensual asociado a esos compromisos sería de unos 5.000 euros mensuales en hipotecas, y la cifra que aún debe al banco superaría "unos 400.000 euros".

¿Por qué esta situación ahora?

La trayectoria del dúo fue, hasta hace poco, la de un éxito continuo: años de giras, discos vendidos y una constancia sobre los escenarios. Pero detrás de ese brillo se escondía una economía que ahora se pone al descubierto. Pliego indica que la gira final que llevó a cabo el dúo formó parte de una estrategia para generar ingresos urgentes: "Al terminar la gira y cobrar, liquidará algo. Se entiende así porque ha hecho esta gira: había una necesidad económica aunque la amistad estaba rota".

La ruptura personal entre Andy y Lucas se hizo evidente en varios momentos, y ese distanciamiento coincide con la presión económica que ambos enfrentan. En el caso de Lucas, la imagen pública del artista que "vivía de rentas" choca con la solicitud de moratorias, créditos personales y propiedades que ya sólo son un lastre financiero.

Andy Morales también tiene deudas pendientes

Lucas no parece estar atravesando su mejor momento económico en la actualidad, pero lo cierto es que no es el único del dúo gaditano que tiene deudas pendientes. Según ha desvelado también, Luis Pliego, Andy Morales arrastra una deuda con Hacienda de 125.000 euros desde 2017 y que ese impago ha generado otros intereses e incluso embargos. Esto refuerza la idea de que el final de la etapa conjunta de Andy y Lucas no sólo tiene que ver con cuestiones creativas o personales, sino también con una necesidad de ingresos que se volvió acuciante.

¿Qué hay detrás de las hipotecas y moratorias?

Que un artista con éxito reconocido se encuentre en esta tesitura muestra hasta qué punto el negocio musical, como cualquier otro, puede estar sometido a riesgos financieros. En el caso de Lucas:

Tiene varias propiedades, lo que implica gastos fijos importantes (mantenimiento, impuestos, hipoteca).

(mantenimiento, impuestos, hipoteca). Tres de esos inmuebles están hipotecados, lo que significa que parte del patrimonio no es líquido.

lo que significa que parte del patrimonio no es líquido. La falta de liquidez le habría llevado a solicitar moratorias , para aplazar pagos, y a recurrir a un crédito personal para tratar de hacer frente a las cuotas.

, para aplazar pagos, y a recurrir a un crédito personal para tratar de hacer frente a las cuotas. Y todo ello ocurre en un contexto en el que la gira de despedida del dúo podría haber sido la última oportunidad para generar un ingreso importante.

Una advertencia de la realidad

El caso de Lucas es un recordatorio de que el éxito público no garantiza solvencia privada. Lo que se ha descrito como una "situación bastante delicada" no es sólo un titular sensacionalista: corresponde a cifras concretas de deuda e hipotecas que vulneran la imagen que hasta ahora se había proyectado.

Por el momento, el cantante no ha querido pronunciarse al respecto y prefiere mantenerse en silencio, optando así por un perfil más bajo en estos momentos tan complicados. En los próximos días, será Andy Morales el que saque su single 'Marioneta' y comience así su carrera en solitario.