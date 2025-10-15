Así es el nuevo proyecto profesional de Lucas, de Andy y Lucas: "Esto es una pasada"

Lucas González, ex componente del dúo Andy y Lucas, ha comenzado una nueva etapa profesional tras el adiós definitivo del grupo hace menos de una semana. Lo hace con un proyecto que no solo mantiene su vínculo con la música, sino que respira la esencia de todo lo que ha vivido en estos 22 años de carrera. Se trata de la Escuela de Música y Danza Son de Amores, situada en Yuncos (Toledo), de la que ahora es director y donde ha querido dejar su sello personal en cada rincón.

"Esto es una pasada", dice Lucas en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, donde muestra emocionado la nueva decoración del centro. Una transformación que no ha pasado desapercibida para sus seguidores, y que convierte la escuela en un auténtico homenaje a la trayectoria de Andy y Lucas, uno de los dúos más queridos del panorama musical español.

Aulas con nombre de canciones míticas y paredes llenas de recuerdos

Nada más entrar al centro, los visitantes se encuentran con imágenes de conciertos, portadas de discos y fragmentos de letras que marcaron una generación. Cada aula ha sido bautizada con títulos de algunas de las canciones más emblemáticas del dúo, como Son de amores, Tanto la quería o Y en tu ventana.

Una manera simbólica de mantener viva la historia del grupo gaditano, ahora transformada en un espacio dedicado a la enseñanza y la inspiración musical. En todas las partes del local, la presencia de la carrera artística del dúo gaditano está presente, en las escaleras, en la entrada e incluso en los neones que hay repartidos en deiferentes zonas.

“Aquí no solo se aprende música: se vive”

La Escuela Son de Amores ofrece clases para todas las edades, desde los cuatro años en adelante, y cuenta con un equipo de profesores especializados en distintas disciplinas. En su página web destacan que el centro apuesta por un enfoque “cercano, profesional y adaptado a cada alumno”, donde se fomenta la creatividad y el amor por el arte.

Entre los servicios que ofrecen se incluyen clases de música, canto, danza, baile moderno, pilates y yoga, en un entorno que busca equilibrar técnica y bienestar. “Aquí no solo se aprende a tocar un instrumento o a bailar: se vive la música”, resumen desde la escuela.

Son muchos los usuarios que le han querido desear suerte a Lucas en este nuevo proyecto profesional en el que se ha embarcado tras el fin de su carrera musical como integrante del grupo Andy y Lucas.

Una nueva vida tras el adiós del dúo

Hace apenas unos días, Andy y Lucas anunciaron el cierre definitivo de su etapa como grupo con un emotivo mensaje en redes sociales y una imagen del cartel de "cerrado". "Gracias por tanto cariño durante todos estos años", escribieron entonces.

Ahora, Lucas inicia esta nueva aventura profesional que combina docencia, arte y memoria. Un paso natural para alguien que, desde sus inicios, ha defendido la importancia de la música como herramienta de crecimiento personal.

La Escuela de Música y Danza Son de Amores es un proyecto que, más allá de su estética y su simbolismo, confirma que la historia de Andy y Lucas no termina del todo, sino que se transforma y sigue sonando —esta vez— desde las aulas.