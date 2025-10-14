Andy y Lucas cierran su carrera y sus redes sociales como grupo: el adiós definitivo

El cartel de "cerrado" apareció en la cuenta oficial de Andy y Lucas en Instagram como un punto final. Sin comunicados extensos ni notas de prensa, solo una imagen sencilla: dos manos formando un corazón y un mensaje rotundo —"gracias de corazón"— que selló más de dos décadas de música, giras y complicidad. La cuenta, gestionada por Lucas durante los últimos años, ha pasado así de ser el altavoz de uno de los dúos más queridos de España a convertirse en un recuerdo digital de una historia compartida.

Con este gesto, Andy y Lucas ponen fin oficialmente a su carrera como grupo y también a su presencia conjunta en redes sociales. Un adiós que, aunque anunciado, no deja de emocionar a los miles de seguidores que los han acompañado desde sus inicios en Cádiz, cuando en 2003 irrumpieron con su primer éxito, Son de amores, y conquistaron las listas de ventas.

La despedida en Instagram ha sido interpretada por muchos fans como un cierre simbólico a la etapa que culminó el pasado 10 de octubre en el Palacio de Vistalegre de Madrid, donde ofrecieron su último concierto juntos.

"Mi compañero, mi hermano de vida": las palabras más emotivas de Lucas

Durante aquel concierto, Lucas quiso dedicar unas palabras a su compañero y amigo de toda la vida. Con voz emocionada, recordó todo lo que habían compartido: "Mi compañero, mi hermano de vida... gracias por cada canción, por cada risa y también por cada momento difícil, porque los hemos tenido". El cantante quiso extenderse y añadió, "Hemos crecido juntos, hemos compartido sueños y los hemos hecho realidad. Hoy cerramos un ciclo, pero lo hacemos con el corazón lleno".

Andy aprovechó la ocasión para manifestarse aunque normalmente prefiere tener un perfil más bajo y dejar que sea Lucas el que lleve la voz cantante. "Muchas gracias porque tanto Lucas como yo hemos podido tener una carrera de 22 años con altibajos y muchas historias, pero siempre habéis estado ahí".

Una separación con matices y nuevos caminos por delante

Aunque el final artístico de Andy y Lucas se presentó como una decisión compartida, debido a los problemas de salud de Lucas. Lo cierto es que en los últimos meses, los rumores de crisis entre los dos amigos han sido muy fuertes y no han ayudado en absoluto las palabras que le dedicó Lucas a Andy en el programa Me quedo conmigo de Mediaset Infinity.

El autor de la letra de Son de amores dijo que su compañero "no tenía disciplina" y que él se encarga de todo porque: "No vale para hacer eso. Es como si yo intento ser cámara, pues no valgo. No quiero dejarlo por los suelos, pero es que no". Todo esto ha sido el caldo de cultivo de los últimos meses de este grupo musical en los momentos previos a su despedida.

Pocas horas después de su concierto de despedida, Andy sorprendió a sus seguidores al anunciar el inicio de su carrera en solitario. Un paso que confirmaba que el adiós al dúo era también el comienzo de una nueva etapa personal y profesional. Lucas, por su parte, ha optado por publicar un mensaje en sus redes sociales en el que decía: "A una persona solo se la conoce cuando ya no te necesita".

A lo largo de su trayectoria, Andy y Lucas vendieron millones de discos, llenaron escenarios dentro y fuera de España y se convirtieron en una referencia del pop andaluz con temas como Tanto la quería, Y en tu ventana o Echándote de menos.

Hoy, tras más de dos décadas de complicidad, risas, giras y canciones que siguen sonando en la memoria colectiva, el grupo gaditano se despide con un mensaje sencillo pero sincero: “Gracias de corazón”. Una frase que resume 22 años de historia y que deja claro que, aunque su carrera conjunta haya terminado, el cariño de su público seguirá intacto.