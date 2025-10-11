Andy confirma la noticia tras el último concierto de Andy y Lucas y pone fecha a su primer disco en solitario

El final de Andy y Lucas llegó de forma definitiva este viernes, con su último concierto como dúo musical tras más de 20 años de carrera. Las palabras de ambos integrantes y las emociones vividas daban por zanjado la etapa de unión entre los gaditanos Lucas González y Andy Morales, y este sábado, pocas horas después de bajar del escenario, se ha confirmado otra noticia que remarca más la ruptura y el fin de una etapa.

Y es que Andy, a través de su agencia de representación, ha anunciado de forma oficial que abandona el grupo y que emprenderá a partir de ahora una carrera musical en solitario. "Tras dos décadas de éxitos, más de dos millones de discos vendidos y más de 800 escenarios recorridos, Andy arranca su carrera en solitario, dejando atrás el dúo que le dio la fama. El single de presentación de su primer álbum en solitario verá la luz antes de Navidad, dando el pistoletazo de salida a uno de los proyectos más esperados del año 2026", apuntan en un comunicado.

Aunque Lucas siempre es el que ha hablado más con los medios de comunicación, Andy rompía su silencio con una entrevista en El Debate donde reconocía lo mal que lo estabapasando desde mayo. Incluso habría suspendido la gira", decía cantante, que sentía que es una etapa que debía cerrar. "No veo seguir cantando con Lucas", manifestaba, pero recordando también los momentos bonitos vividos.

Ahora, inicia un nuevo proyecto musical que no saldrá muy pronto en salir. Y los aficionados al Carnaval también lo verán sobre las tablas del Falla, como integrante de la comparsa del Chapa y Raúl Cabrera, que será 'El desguace' en 2026.

Por su parte Lucas ha abierto una escuela de música, con el nombre de uno de sus grandes éxitos, 'Son de amores'.

El último concierto

Andy Morales y Lucas González cerraban su gira de despedida con un último concierto en Madrid donde no faltaron momentos emotivos. Y es que, decía Lucas sobre el escenario, quería que este final fuera "una celebración de la música y todo lo que logramos juntos". En la última cita de la gira 'Nuestros últimos acordes' sonaron sus grandes éxitos entre los grandes aplausos de los seguidores que llenaban el Palacio de Vistalegre y que no se perdieron este evento.

Andy tomó la palabra en el concierto, donde emocionado, dio las gracias y dedicó estas últimas canciones a sus abuelos. "Haber llegado hasta aquí no tiene palabras", añadió en sus mensajes. "Muchas gracias porque tanto Lucas como yo hemos podido tener una carrera de 22 años con altibajos y muchas historias pero siempre habéis estado ahí", le dijo a sus seguidores.

Lucas no pudo aguantar las lágrimas al hablar de su compañero, "a su hermano de vida", se refirio a Andy. "Gracias por cada canción, cada risa, cada locura, y también por cada momento difícil. Hemos compartido un sueño y valoro mucho todo lo vivido", apuntaba antes de darse un abrazo.