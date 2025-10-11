Las emotivas palabras de Andy y de Lucas en su último concierto: así ha sido la despedida del dúo gaditano

El dúo gaditano Andy y Lucas ponía en la noche de este viernes fin a más de 20 años de carrera musical. Tras una última etapa convulsa, en la que las polémicas han rodeado al grupo, Andy Morales y Lucas González cerraban su gira de despedida con un último concierto en Madrid donde no faltaron momentos emotivos. Y es que, decía Lucas sobre el escenario, quería que este final fuera "una celebración de la música y todo lo que logramos juntos".

En la última cita de la gira 'Nuestros últimos acordes' sonaron sus grandes éxitos entre los grandes aplausos de los seguidores que llenaban el Palacio de Vistalegre y que no se perdieron este evento. 'Son de amores', 'Tanto la quería', 'El ritmo de María', 'En tu ventana' o 'Carita Morena', que cantaron junto a María Peláez, entre otros muchos más que le hicieron triunfar desde el año 2003.

Acostumbrados a escuchar más a Lucas, Andy -que ha permanecido más en segundo plano- también tomó la palabra en el concierto, donde emocionado, dio las gracias "por todos los mensajes recibidos estos días" y por estar acompañado de amigos y familia "que han venido hoy de Cádiz y de todas partes", dedicándole estas últimas canciones a sus abuelos. "Haber llegado hasta aquí no tiene palabras", añadió en sus mensajes. "Muchas gracias porque tanto Lucas como yo hemos podido tener una carrera de 22 años con altibajos y muchas historias pero siempre habéis estado ahí", le dijo a sus seguidores.

Lucas se extendió más y con un papel donde llevaba escrito lo que quería decir en estos instantes finales del grupo no pudo aguantar las lágrimas al hablar de su compañero, "a su hermano de vida", se refirio a Andy. "Gracias por cada canción, cada risa, cada locura, y también por cada momento difícil. Hemos compartido un sueño y valoro mucho todo lo vivido", apuntaba antes de darse un abrazo.

Un exitoso dúo

Y es que aunque la tensión estuvo presente -en el photocall no quisieron dar declaraciones a los medios de comunicación, a los que invitaron a disfrutar del concierto-, la emoción por el final también rodeó al concierto en Madrid que ponía el broche al un dúo existoso.

El posado de Andy y Lucas ante los medios de comunicación antes de comenzar su último concierto. / EFE/ Juanjo Martín

Pregoneros del Carnaval de Cádiz, Medalla de oro de la provincia, Andrés Morales Troncoso y Lucas González Gómez han vendido dos millones de discos, tienen dos discos de diamante, veinte discos de platino, cuarenta discos de oro, diez millones de personas han asistido a sus concierto y sus canciones acumulan cientos de millones de reproducciones . Además obtuvieron un premio Billboard de la Música Latina, dos nominaciones a los premios Grammy, premio Ondas al grupo revelación, premio Amigo al grupo revelación, cuarenta números uno en diferentes emisoras nacionales e internacionales, récord nacional con dos discos entre los diez primeros de la lista de ventas de Afyve durante más de cuarenta semanas consecutivas, fueron personajes de Los Sims (el juego de PC más vendido de la historia) o primer grupo español en cantar en la sede de las Naciones Unidas.

Ahora, sus vidas se separan. Andy tiene intención de empezar una carrera en solitario, además de salir en Carnaval con la comparsa del Chapa y Raúl Cabrera, y Lucas ha puesto en marcha una Escuela de Música con el nombre 'Son de amores'.