La delicada situación de Andy y Lucas a pocos días del último concierto de su historia

Andy y Lucas han dejado de hablarse y solo establecen comunicación a través de sus abogados. Este extremo ha sido confirmado en un programa de Telecinco por un colaborador, quien apunta a las palabras de Lucas González en un espacio televisivo como el detonante para que la relación ya de por sí deteriorada llegara a su fin. El último concierto de este dúo musical será el próximo 10 de octubre en el Palacio Vistalegre de Madrid.

A este directo definitivo llegan las relaciones totalmente rotas, Andy y Lucas no se habla, sostienen desde Fiesta de Telecinco. Y, según dicen, el concierto del 10 de octubre será un choque de intereses entre ambos. En estos momentos, todos los esfuerzos se centran en que se pueda realizar ese último directo, donde han sido invitados artistas de la talla de Bisbal o de Antoñito Molina. La intención es evitar otra cancelación como ya ocurriese con el concierto de A Coruña

El perfil de ambos ante esta crisis es bien diferente. Por un lado, Andrés Morales lanza enigmáticos mensajes en Instagram como respuesta a palabras en televisión de Lucas González pero evita hablar más de la cuenta. Por el otro lado, Lucas no se esconde ante los medios y se ha ocupado de posicionarse como el sostén de Andy y Lucas durante todos estos años. Después del 10 de octubre sus caminos se separarán. Andy piensa continuar con una carrera musical en solitario, Lucas aún no aclarado qué es lo que hará.

Esto es lo que dijo Lucas sobre Andy: "No tiene disciplina"

El final de esta gira ha pendido de un hilo todo el tiempo por motivos extraprofesionales. Una aparición de Lucas analizando aspectos de su vida como su operación de nariz o su relación con su compañero musical pudieron estar entre los culpables de las asperezas.

Lucas dijo sobre Andy que "no tiene disciplina", que no vale para llevar la carga más empresarial de un grupo de música. "Es como si yo intento ser cámara, pues no valgo", aseguró. Desde ese punto de vista, argumentó que ya estaba cansado de soportar la carga y de hacer todo por la marcha de Andy y Lucas que él actuaba como empresario además de cantante. Por esta razón, y por decir que es más solvente económicamente, reconoció haberse puesto al frente de la sociedad para hacer los pagos a proveedores, al propio Andy, gestionar todo el merchandising.

Pese a su perfil bajo, Andy reconoció en una entrevista que debido a los problemas personales que habían acumulado cada uno de ellos desde mayo si hubiera sido por él habría suspendido la gira. También cerró la puerta a cantar juntos de nuevo en un futuro, entendiendo que es una etapa que debe cerrar.