Estos son los artistas confirmados para el concierto final de Andy y Lucas en Madrid

Tras una carrera de más de 20 años en la música Andy y Lucas se despiden de su público en un concierto multitudinario que se celebra el 10 de octubre en el Palacio Vistalegre en Madrid. La gira Nuestros Últimos Acordes ha sido más larga de lo esperada. En un principio sacaron muy pocas fechas y ciudades pero el reclamo fue tal que se vieron obligados a ampliar el número de conciertos previstos y ciudades.

Esta gira comenzó en su tierra natal, Cádiz, con un concierto en el Gran Teatro Falla el pasado 20 de abril de 2024 y no será hasta este próximo 10 de octubre cuando el ciclo se finalice y la etapa de este dúo gaditano se cierre, al menos de manera temporal. La capital española será la encargada de despedir a los artistas gaditanos y han querido aprovechar la oportunidad para estar acompañados de algunos de sus amigos dentro de la industria musical.

Artistas confirmados último concierto Andy y Lucas en Madrid

Durante estos días ha sido el propio Lucas González el que ha ido desvelando a través de sus redes sociales qué artistas estarán presentes durante este último concierto. El primero confirmado para la ocasión ha sido El Arrebato. "¡Familia bonita! Tenemos notición: SUPER JAVI será el primer artista confirmado para el 10 de octubre @elarrebato", afirmaba Lucas y le agradecía a su compañero que quisiera participar en este día tan especial y simbólico para ellos.

Otro de los nombres que se ha sumado a la lista ha sido el de María Peláe. La malagueña estará en el concierto de Madrid junto al dúo gaditano disfrutando de algunos de sus temas más icónicos. Ha sido la propia Peláe la encargada de confirmar su asistencia al evento en un vídeo a través de Instagram. "Se va a liar muy grande. Va a ser una noche muy bonita", aseguraba la artista.

Nolasco es el tercer invitado que estará en el último concierto de la despedida de sus amigos y ha querido publicar un vídeo en redes sociales confirmando su presencia en el Palacio de Vistalegre el próximo 10 de octubre. "Mis hermanos, queridos y admirados Andy y Lucas me acaban de invitar a su concierto. Ellos son leyenda de la música española. Para mí es un auténtico lujazo", declaraba Nolasco acerca de la próxima cita.

Aún quedan nombres por confirmar y seguro que hay alguna sorpresa para todos los fans de los gaditanos que esperan que el escenario se llene de amigos y compañeros de profesión que hagan de esta noche una cita inolvidable. Algunos de los usuarios de las redes sociales dejan en comentarios el nombre de los artistas a los que les gustaría ver acompañando a Andy y Lucas en su último concierto como por ejemplo: La Húngara, Kiko & Shara, David Bisbal, Antoñito Molina y una larga lista de nombres más.

Una despedida enturbiada por la polémica

La gira final de Andy y Lucas se ha visto enturbiada por las diferentes polémicas que han surgido en los últimos meses, desde la operación de nariz de Lucas que no ha salido bien y que obligará a pasar de nuevo por el quirófano al cantante; como la acusación de uno de los promotores que afirma que Lucas González le debe más de 300.000 euros, como los rumores de crisis en el grupo.

La intervención de Lucas González en el programa Me quedo conmigo en el que habla de su relación con Andy y afirma que "no tiene disciplina" y que él asume casi toda la avrga de trabajo porque su compañero no sería capaz. Después de varias semana de silecio, Andy Morales se decidía a hablar acerca de cómo está actualmente su amistad con Lucas y cuál es el futuro que les espera. "Yo no puedo asegurar que vayamos a volver; ahora mismo te diría que no, porque siento que es una etapa que debo cerrar. No veo seguir cantando con Lucas".

Respecto a los rumores de cierta crisis entre ellos, Andy no ha dudado en responder de manera sincera. "Desde los inicios siempre han existido rumores… Es verdad que últimamente ha sido todo más turbio por los problemas personales de Lucas, pero son cosas de la vida… Yo, personalmente, lo he pasado muy mal desde mayo. Incluso habría suspendido la gira. Y Lucas ha pasado por muchos problemas personales también. No me gustaría estar en su pellejo".

A todo esto hay que sumar la cancelación de última hora del concierto de A Coruña que tenían este 3 de octubre. La empresa promotora ha emitido un comunicado en el que se afirma que se ha producido esta cancelación debido a "problemas de producción ajenos a los artistas". Las personas afectadas recibirán el rembolso de las entradas en el plazo de una semana de la misma manera en la que se efectuó el pago.