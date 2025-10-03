El dúo gaditano Andy y Lucas cancela el concierto de A Coruña a pocos días de finalizar su gira de despedida

La carrera de Andy y Lucas como grupo está a punto de finalizar y en medio de la polémica actual en el que se especula que la relación entre los dos amigos no atraviesa por su mejor momento, han cancelado uno de sus últimos conciertos. El dúo gaditano ya no deleitará al público con sus canciones el próximo 5 de octubre en el Palacio de la Ópera de A Coruña. En el comunicado que se ha emitido se afirma que esto se ha debido a "problemas de producción ajenos a los artistas".

Son muchos los fans de los cantantes que se quedarán con las ganas de disfrutar de su concierto aunque desde la plataforma encargada de vender las entradas han dejado claro que en el plazo de una semana se devolverá el importe de las entradas según el método de pago realizado. "Te pedimos disculpas por este contretiempo y agradecedemos tu comprensión", explica en el correo que han recibido los afectados.

La cancelación de este concierto llega en uno de los momentos más tensos del grupo y es que a falta de pocos conciertos, Andy y Lucas, parecen estar en guerra y es que desde que apareciese Lucas González en el programa de Mediaset Me quedo conmigo y hablase de su relación con su compañero, la relación s eha ido distanciando entre ellos, al menos de cara a la galería.

Tras varias semanas de especulaciones, Andy Morales concedía una entrevista en exclusiva en El Debate y dejaba grandes titulares sobre la relación actual entre ambos artistas y acerca de cuál piensa que es su futuro en la música una vez acabe esta despedida. Tras verse envuelto en la polémica debido a la operación de nariz de Lucas, y ser el centro de atención en los últimos tiempos por temas alejados de su carrera musical, la opinión de Andy es firme: "yo personalmente hubiera cancelado la gira".

Lucas González en el ojo del huracán

La despedida de estos gaditanos de los escenarios está siendo de los más ajetreada y es que hace unos días aparecía en escena un promotor que afirmaba que Lucas le debía una gran cantidad de dinero. Algo que el cantante desmetía de manera inmediata y afirmaba que esa persona era un "sinvergüenza que se lo estaba inventado todo. Es mentira total, ahora lo voy a denunciar yo".

Lucas no dudaba en responder a la prensa sobre esta supuesta deuda y afirmaba: "Qué deuda tengo yo? Si yo soy millonario, si yo he vendido tres millones de discos, lo siento si suena muy prepotente". Estas no son las únicas acusaciones que se han vertido sobre su persona en los últimos tiempos. Hace unos días aparecía en el programa de Y ahora Sonsoles un telonero del grupo que afirmaba que Lucas tuvo varios gestos desagradables hacia el equipo.

"Flipé en colores, los portazos que pegaba en la puerta, cómo trataba a los músicos...flipé en colores" eran las declaraciones que ofrecía Mariano Ruiz en el programa de televisión y que ponían de manifiesto que no es oro todo lo que reluce en la parte trasera del escenario.