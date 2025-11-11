La sorprendente declaración de Andy Morales sobre la nariz de Lucas González: "Tengo mis sospechas"

Andy Morales ha vuelto a la televisión por todo lo alto. El cantante gaditano, que durante más de dos décadas formó parte del dúo Andy y Lucas, se sentó en El Hormiguero para hablar de su primer proyecto en solitario, Marioneta, pero acabó protagonizando uno de los momentos más comentados de la noche. Y no precisamente por su música. Durante la entrevista con Pablo Motos, Andy sorprendió al hablar abiertamente sobre su antigua relación profesional con Lucas González y, especialmente, al lanzar una inesperada insinuación sobre el aspecto físico de su excompañero.

Todo ocurrió cuando el presentador le preguntó por el estado de su amistad con Lucas, una cuestión que el artista no esquivó. Con naturalidad, Andy recordó los años compartidos sobre los escenarios, pero también reconoció que la relación entre ambos se había enfriado con el tiempo. Fue entonces cuando Motos le preguntó por el llamativo cambio físico de Lucas, y la respuesta del gaditano no dejó indiferente a nadie.

Andy habla sobre la nariz de Lucas

El presentador no dudaba en preguntarle a Andy por uno de los temas más polémicos de los últimos meses, el cambio físico de Lucas González debido a su nariz. "¿Qué pasó realmente con la nariz de Lucas?", le dijo Pablo Motos al cantante.

"A ver, yo no soy traumatólogo, pero cuando le vi por primera vez le pregunté qué había pasado y me dijo que no se había hecho las curas porque no le gustaba la nariz, y le dije que no pasaba nada. Luego fue empeorando, y no sé la verdad realmente. Tengo mis sospechas, pero igual que todo el mundo. No te puedo decir porque no tengo las pruebas, pero puede ser un poco extraño, presuntamente", explicó con cierta prudencia.

Con estas palabras, Andy dejaba entrever que no tiene del todo claro lo que ocurrió con su antiguo compañero, aunque sí admite que algo no le encajó del todo. "Tengo mis sospechas", repetía, dejando abierta una incógnita que rápidamente se viralizó en redes sociales. Muchos usuarios interpretaron sus palabras como una insinuación sobre algo más allá de una posible operación estética.

La relación entre Andy y Lucas se fue desgastando con el tiempo

Más allá de ese comentario, Andy aprovechó su paso por el programa para hablar del desgaste que sufrió dentro del dúo y de cómo eso le llevó a alejarse poco a poco del proyecto que durante años le dio la fama. "Participaba cada vez menos en lo musical. De meter voces, de encargarme de coros… Lo fui perdiendo hasta que desaparecí", reconoció con sinceridad.

El cantante explicó que llegó un punto en el que ya no se sentía ilusionado con lo que hacía: "Me metía a un estudio y no estaba ilusionado. Entraba, metía voces, pero a la otra parte no le gustaba cómo montaba los temas, y por no tener una discusión eso se fue al traste", relató el artista.

Estas declaraciones han devuelto a la actualidad la complicada relación entre Andy y Lucas, quienes, a pesar del éxito compartido, llevan meses sin mantener contacto. Su separación musical no fue tan discreta aunque sí definitiva, y ahora Andy parece decidido a centrarse en su nueva etapa profesional, lejos de la sombra del dúo que marcó a toda una generación.

Con Marioneta, su primer single en solitario, Andy Morales inicia un nuevo capítulo que, según él mismo ha contado, "nace desde la libertad y las ganas de volver a disfrutar de la música sin presiones".