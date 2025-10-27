Andy Morales lanzará su primer single en solitario el 10 de noviembre

Andy Morales inicia una nueva etapa profesional en solitario. El cantante gaditano, conocido por ser una de las voces del dúo Andy y Lucas, publicará su primer single en solitario el próximo 10 de noviembre. La canción, titulada Marioneta, llega apenas un mes después del concierto de despedida del grupo, celebrado el 10 de octubre en el Palacio de Vistalegre de Madrid, que puso fin a más de veinte años de carrera conjunta.

El propio artista confirmó la noticia a través de su agencia de representación, Be the One, que difundió la fecha de lanzamiento y el título del tema, aunque sin ofrecer más detalles sobre la producción o la estrategia de promoción.

Imagen promocional del nuevo single de Andy Morales, 'Marioneta' / Be the One

Un título con mensaje

El nombre del single no ha pasado desapercibido entre los seguidores del artista. Marioneta podría tener un trasfondo simbólico que, según algunos medios, refleja el cierre de su etapa con Lucas González y su deseo de comenzar desde cero en solitario. Morales ya había adelantado en entrevistas recientes que sentía que su tiempo en el dúo había llegado a su fin y que no contempla una futura reunión: "Era el momento de cerrar el ciclo", explicó.

Aunque todavía no se ha escuchado el tema completo, algunos fragmentos filtrados dejan entrever una letra cargada de emoción y cierto tono de reivindicación personal, con frases que apuntarían a una ruptura artística definitiva.

Estrategia y expectación

El lanzamiento del primer single en solitario de Andy está rodeado también de expectación mediática. Según ha trascendido, el gaditano habría rechazado una oferta económica importante para promocionar el single en el programa De Viernes de Telecinco, apostando en su lugar por presentarlo en El Hormiguero, con Pablo Motos. Una decisión que, según su entorno, responde al deseo del cantante de mantener el control sobre cómo y dónde quiere dar a conocer su nuevo proyecto.

Un nuevo comienzo

Con Marioneta, Andy Morales se enfrenta al reto de demostrar su identidad musical más allá del dúo que lo lanzó al éxito. Todo apunta a que el single podría conservar su sello pop con influencias andaluzas, pero con una producción más personal y contemporánea.

El estreno, previsto para el 10 de noviembre, tiene además un valor simbólico: llega exactamente un mes después del último concierto de Andy y Lucas, lo que refuerza la idea de renacer artístico.

Para muchos seguidores, esta nueva etapa representa una mezcla de nostalgia y curiosidad por descubrir cómo suena Andy en solitario. Esta nueva canción marcará el inicio de un camino en el que el artista gaditano busca reafirmar su voz propia tras dos décadas compartidas con Lucas.

El 10 de noviembre, Andy Morales dejará de ser "la mitad de Andy y Lucas" para presentarse, por fin, como él mismo.