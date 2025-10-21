El principio de la mala relación entre Andy y Lucas tiene su origen en una supuesta infidelidad

La ruptura de Andy y Lucas sigue dando que hablar y es que este grupo musical parece que escondía muchos trapos sucios debajo de la alfombra y tras su separación han comenzado a salir. Lo que al principio pareció una separación por una cuestión médica parece ser que tiene un trasfondo mucho más personal. Marta Riesco ha revelado en televisión que el origen del conflicto entre ambos artistas se remontaría a una supuesta infidelidad protagonizada por Lucas hace dos años.

En el programa No Somos Nadie, la periodista aseguró que todo comenzó cuando "el productor de Andy y Lucas habría descubierto a su mujer manteniendo relaciones con Lucas". Según su relato, ese episodio generó una ruptura inmediata con el productor y provocó un cambio drástico en la dinámica del grupo. Esta aventura amorosa de Lucas con la mujer del productor molestó mucho a Andy. "Cuando se entera se enfada con Lucas porque el productor deja de producir al dúo", afirma Marta Riesco.

Este supuesto triángulo amoroso habría dejado secuelas tanto en el entorno profesional como en la relación de amistad que Andy y Lucas mantenían desde hace más de dos décadas. Esto fue el detonante para que la amistad entre Andy y Lucas se desmoronara y empezara el principio del fin de su relación. Según comentó la periodista, Lucas mantiene a día de hoy una relación con María José, la que fuera mujer del productor, después de haber terminado su relación con la que era su pareja anterior, Soraya.

Un conflicto que traspasó lo profesional

Fuentes cercanas al dúo aseguran que Andy se sintió incómodo con la situación y que el clima de trabajo se volvió cada vez más tenso. La salida del productor del equipo habría sido el primer síntoma de una fractura que, poco a poco, se hizo evidente también sobre los escenarios.

A esa tensión se sumaron otras diferencias: desacuerdos económicos, decisiones sobre futuros proyectos y una pérdida de confianza mutua que terminó haciendo imposible continuar como grupo. El desgaste emocional y las versiones cruzadas de ambos artistas alimentaron el distanciamiento definitivo.

Las contradicciones tras la separación

La polémica se mantiene vigente, resulta que durante el fin de semana, habría sido el propio Andy el que habría mandado a una reportera del programa Fiesta unas imágenes en las que se vería la lesión que le habría causado Lucas por una agresión. Al día siguiente, el cantante rectificó y explicó que las heridas eran fruto de un partido de fútbol, negando cualquier agresión. Esa contradicción volvió a situar en el centro del foco la tensión que rodea su ruptura. "No existió agresión. Es falso que nos pegásemos. Lucas no me tocó", añadió Andy en el programa de TVE D’Corazón.

Por su parte, Lucas ha optado por el silencio. Por el momento ha sido su mujer la única en hacer declaraciones a la prensa y ha afirmado que: "se va a defender donde se tiene que defender". Además, ha dicho que la mala relación entre ambos artistas se debe a que "Andy siempre le ha tenido envidia". "Mi marido ha estado enfermo, se ha retirado por motivos de salud, y ahora tiene que aguantar esto. Es cruel", añadió María José.

La versión más personal hasta ahora

Aunque ninguna de las partes ha confirmado la presunta infidelidad ni el episodio descrito por Marta Riesco, la historia aporta una nueva lectura al final de Andy y Lucas. Su separación no habría sido solo fruto de diferencias artísticas, sino de una herida emocional que terminó por romper lo que parecía una relación idílica de dos amigos de la infancia.

Son muchos los fans que se han sorprendido con todo lo que está saliendo en estos últimos meses acerca de la relación tan complicada que parecían tener Andy y Lucas. Lo que siempre se ha mostrado como un par de amigos juntos ante la adversidad ha terminado saltando por los aires y provocando una serie de acusaciones cruzadas entre ambos, una vez finalizada su carrera conjunta.

Un final con sabor amargo

Veinte años de éxitos, giras y canciones compartidas parecen haber quedado eclipsados por un episodio personal que ha empañado la imagen que se tenía de este dúo musical. La supuesta infidelidad fue el detonante que habría abierto una grieta imposible de cerrar.

A día de hoy, Andy continúa con proyectos en solitario, mientras Lucas mantiene un perfil bajo. Y aunque ni uno ni otro han confirmado las palabras de Marta Riesco, lo cierto es que la historia ayuda a entender por qué aquella complicidad que parecía haber sido genuina durante tanto tiempo, terminó por resquebrajarse.