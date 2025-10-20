La guerra entre Andy y Lucas: versiones sobre una supuesta agresión que agrava las heridas en el ya extinto dúo gaditano

El final de Andy y Lucas como dúo musical sigue cargado de polémica. Varios programas televisivos emitieron el pasado fin de semana que Andy les había contado que sufrió heridas tras una pelea con Lucas. Sin embargo, Andy lo ha negado tajantemente en redes sociales. Pese a todo, esos programas no retiraron su versión, manteniendo que Andy fue agredido en un concierto en Mérida por Lucas. Un capítulo más en las malas relaciones que han enturbiado el final de Andy y Lucas tras 20 años de carrera.

Andres Morales 'Andy' lo único que ha manifestado directamente es la negativa sobre una agresión. Todo lo demás han sido palabras que colaboradores de la prensa rosa han puesto en su boca, por lo que es difícil saber cuánto de verdad hay. El programa Fiesta de Telecinco, cuya colaboradora aseguró haber estado tres horas hablando con Andy, incluso insistió en seguir manteniendo la versión de la agresión asegurando que se lo había dicho el propio Andy. Sin embargo, en sus redes lo descartó de pleno tomando de hecho una captura de pantalla del programa de Telecinco.

La teoría de los programas que avalan la agresión a Andy dicen que este estaba riéndose en camerinos con parte del staff técnico y que esto desencadenó el enfado de Lucas, por inquina personal. Eso ocurrió, presuntamente, en el concierto de Mérida. La discusión derivó en un forcejeo que causó la teórica agresión que provocó heridas a Andy en el abductor, algo totalmente descartado por Andy. En el espacio televisivo de Telecinco se sostenía que la gravedad del choque fue tal que "casi le rompe el abductor".

Por otro lado, en el programa D'Corazón de La 1, se reproduce un supuesto mensaje de Andy donde dice que las heridas de la pierna se las hizo en un partido de fútbol y que no fue por un supuesto encontronazo violento con Lucas González. Según el copresentador de este espacio, Javier Hoyos, el gaditano sí confesó que ese día en Mérida se terminó de lesionar y tuvo que ir al hospital pero descarta que fuese por una pelea.

Lucas evita responder a los programas del corazón

Todos estos espacios de la prensa del corazón trataron de conseguir unas palabras de Lucas ante las supuestas acusaciones de Andy. No obstante, el gaditano afincado en un pueblo de Toledo no descolgó el teléfono a ninguno de ellos. Tan solo consiguieron la respuesta de la mujer de Lucas, quien adelantó que se defenderan donde deben hacerlo.

Algunas de las otras declaraciones polémicas que han difundido los medios este último fin de semana incluyen que Andy aseguraba que Lucas no estaba bien de la cabeza y que aún no le ha pagado el concierto de Madrid y que incluso duda que vaya a hacerlo.

Desde el anuncio de la gira de despedida, cuando se anunció la retirada de Lucas por unas dolencias, la carrera de Andy y Lucas como dúo ha ido cuesta abajo con más conversaciones sobre asuntos privados como la nariz de Lucas o las relaciones entre ambos que profesionales.