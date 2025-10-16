La actitud de Lucas, de Andy y Lucas, cuestionada por un ex trabajador: "Hace lo que le da la gana"

Lucas González, del dúo Andy y Lucas, vuelve a estar en el punto de mira. Apenas unos días después de que los artistas anunciaran su separación definitiva y el cierre de sus redes sociales como grupo, un ex trabajador cercano al cantante ha ofrecido un testimonio que ha reavivado la polémica sobre su carácter y su forma de trabajar.

El antiguo colaborador, que trabajó con ellos durante una etapa importante de su carrera, ha descrito a Lucas como "un perfecto gestor" porque, según sus palabras, "se levanta, hace sus llamadas, negocia los contratos". Sin embargo, su valoración no es del todo positiva: "No es una persona con la que se pueda trabajar en equipo", ha asegurado en declaraciones recogidas por el programa El tiempo justo en Telecinco.

"Hace lo que le da la gana"

El testigo sostiene que el cantante "ha cambiado de mánager y de agentes unas 50 millones de veces" debido a un mismo motivo: su carácter. "Hace lo que le da la gana, entonces claro, él es muy imponible y muy de saltarse los acuerdos y lo que ha dicho", ha afirmado. Según su relato, esta forma de actuar habría generado conflictos internos y tensiones con los equipos con los que ha trabajado en los últimos años.

El ex trabajador sostiene que Lucas "no puede trabajar en un equipo porque él se cree más que nadie". Una afirmación que pone en evidencia lo que muchos fans han podido ver en algunos momentos de sus conciertos durante su última gira de despedida.

Críticas por sus declaraciones en televisión

La polémica también se ha avivado tras unas recientes declaraciones del cantante en televisión, donde llegó a afirmar que era multimillonario. Un comentario que no ha sentado bien a algunos de los que han trabajado con él. "¿Estamos locos? No me parece normal decir eso delante de una cámara", ha dicho el extrabajador, visiblemente molesto por lo que considera una falta de discreción y empatía en un contexto económico complicado para muchos.

"También trabaja a las espaldas de Andy"

El testigo va más allá y asegura que Lucas "trabaja a las espaldas de todo el mundo, también de Andy", su compañero durante más de dos décadas. "Por supuesto, al igual que lo hace con los equipos, también lo ha hecho con él", ha añadido, dejando entrever que la relación entre ambos artistas podría haberse deteriorado antes de su despedida oficial.

Una ruptura que sigue dando que hablar

La separación de Andy y Lucas, anunciada en septiembre, supuso el fin de una etapa de más de 20 años de carrera y éxitos compartidos. Sin embargo, el adiós no ha estado exento de rumores y testimonios enfrentados sobre los motivos reales del distanciamiento.

Mientras Andy ha optado por un perfil más discreto y familiar, Lucas ha seguido mostrándose activo en entrevistas como la que ofreció en Me quedo conmigo de Mediaset Infinty en una charla con una psicóloga y habló acerca de su compañero. Ahora, las palabras de este extrabajador reabren el debate sobre el carácter del gaditano y sobre cómo ha gestionado su carrera tras el fin del grupo.

Lo que parecía una despedida amistosa podría no haber sido tan tranquila como se pensaba. Y las declaraciones de este testimonio no hacen más que añadir combustible a la historia de un final que aún sigue dando titulares.