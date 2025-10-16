Anna Ferrer, hija de Paz Padilla, revela que se casará en Cádiz en 2026

Anna Ferrer, hija de la humorista y presentadora Paz Padilla, ha confirmado que su boda será en Cádiz y que se celebrará en 2026. La empresaria y creadora de contenido, que anunció su compromiso con Mario Cristóbal hace menos de una semana, ha compartido con sus seguidores de Instagram cómo fue la pedida de mano y los primeros detalles del enlace.

Una pedida de cuento en Menorca

"Todos los años nos vamos de vacaciones juntos y, como este año habíamos abierto El Trompeta, nos fuimos en septiembre a Menorca", explica Anna en sus historias. "Llegamos supercansados y pasamos toda la tarde en el hotel. El viernes, Mario me dijo que me esperaba fuera mientras yo me arreglaba, y cuando salí, antes de irnos a dar un paseo, ahí me lo pidió. Me quedé en shock".

La joven asegura que no se lo esperaba "para nada": "De verdad, os prometo que no. Habíamos hablado de que queríamos casarnos, pero Mario siempre me había dado a entender que todavía no era el momento. Además, nadie de nuestro entorno se ha casado, así que no estábamos en ese mood. No veía a Mario dando ese paso, aunque los dos teníamos claro que queríamos hacerlo algún día".

A pesar de la sorpresa, Anna recuerda aquel fin de semana como uno de los más especiales de su vida: "Estuvimos todo el finde como en una nube en Menorca, fue increíble".

Una boda civil "sin prisas y con calma"

Aunque aún no hay fecha exacta ni lugar confirmado, la hija de Paz Padilla sí ha adelantado que será una boda civil: "Los dos lo teníamos claro y pensábamos igual. Solo tenemos que buscar un sitio y una fecha, pero no sabemos quién va a oficiar la boda. No tengo nada cerrado, pero no pasa nada. Me lo voy a tomar con calma y paciencia y quiero disfrutar del proceso. No me quiero estresar más de la cuenta. Poco a poco".

El destino, sin embargo, sí está decidido: Cádiz. "El año que viene y, como no cabía duda, Cádiz", escribió Anna, dejando claro que la tierra de su madre será el escenario del "sí, quiero".

Madrileños con alma gaditana

Tanto Anna como su prometido, Mario Cristóbal, son madrileños. Sin embargo, el vínculo de la joven con Cádiz es muy profundo. Es la tierra natal de su madre, Paz Padilla, y el lugar donde ambas han compartido algunos de sus proyectos más personales, como El Trompeta Beach, el chiringuito familiar en Zahara de los Atunes o la apertura de su primera tienda de ropa No Ni Ná.

Cádiz supone para la influencer un remanso de paz y un lugar donde reconectar con sus raíces y su esencia. Al ser la tierra natal de su madre, parte de la familia por parte de Paz Padilla aún reside en la capital gaditana y acuden con cierta frecuencia, ya que tienen una casa en el centro histórico de la ciudad.

La reacción de Paz Padilla: "Por fin se casa la niña"

La noticia del compromiso emocionó profundamente a Paz Padilla, que no tardó en compartir su alegría en redes sociales. "Desde que me lo contó tenía una emoción en el corazón y yo lo quería contar. Ella me decía, '¡por favor no lo digas! Estate calladita'. Lo quería contar ella y yo tenía que esperar a que se lo dijera a todo el mundo. Por fin ya puedo decirlo porque ya lo ha hecho público. Lo puedo gritar al viento. ¡Ay Dios mío!".

Paz siempre ha mantenido una relación muy cercana y cómplice con Anna, con quien comparte proyectos y filosofía de vida. Por lo que será todo un acontecimiento para la humorista ver como suhija da este gran paso en su vida.

Aunque todavía faltan muchos detalles por conocer, todo apunta a que la boda de Anna Ferrer y Mario Cristóbal será uno de los acontecimientos más esperados de 2026. Y, como no podía ser de otra manera, Cádiz será el escenario perfecto para celebrar el amor de esta pareja.