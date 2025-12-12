Laura Gallego estará en el Teatro Falla de Cádiz en la primavera 2026

A pocas semanas (esperemos) de conocer el contenido de la programación del Gran Teatro Falla de Cádiz para la próxima temporada de primavera 2026, un nuevo nombre se suma a las confirmaciones de la oferta de conciertos que tomará el coliseo de la plaza Fragela tras la celebración del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC). El nombre de Laura Gallego.

La jerezana criada en Algar, y una de las grandes voces actuales de la copla de nuestro país, estará en el teatro de la capital gaditana para presentar su espectáculo La última folklórica con el que está recorriendo diferentes escenarios de nuestro país desde el pasado mes de octubre.

Con dirección artística de Pedro Centeno y dirección musical de José Antonio Márquez, el espectáculo propone un recorrido emocional por la historia de la copla, desde sus raíces mas puras hasta su reinvención con géneros como el jazz, el tango, el funk o el techno. Así, Laura Gallego rinde homenaje al legado de las grandes figuras como Rocío Jurado, Marifé de Triana o Concha Piquer, pero también abre un camino para las nuevas generaciones, alentando a que alguien tome el relevo y mantenga viva la llama del género.

Además de Laura Gallego, también estará en la nueva temporada de conciertos del Falla el sevillano El Arrebato en su regreso a la escena con El viaje inesperado que se podrá escuchar en Cádiz el 14 de mayo. Unos meses más tarde, ya en la siguiente temporada de otoño, está anunciado el concierto de Andy Morales, que presentará su proyecto en solitario en el Teatro Falla el próximo 25 de septiembre de 2026.