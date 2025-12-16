Miguel Poveda comparte su Navidad con el Teatro Falla de Cádiz
El artista catalán estará estos días 16 y 17 de diciembre en el coliseo gaditano para presentar 'El árbol de la alegría'
María Peláe, Poveda, Tovar y '1936', entre lo más buscado de la nueva temporada del Gran Teatro Falla de Cádiz
Miguel Poveda, uno de los artistas más reclamados en la programación del Gran Teatro Falla de Cádiz, regresa a la escena gaditana estos días 16 y 17 de diciembre para compartir con los gaditanos su reinterpretación de las fiestas navideñas.
Así, el artista catalán presenta un espectáculo único pasado por el tamiz del flamenco donde, además, despliega sus vivencias y recuerdos de la infancia de este entrañable periodo del año.
Un espectáculo basamentado en El árbol de la alegría, el último trabajo de estudio del cantante que, además, firma buena parte de las composiciones que vieron la luz el pasado 7 de noviembre.
En este disco Poveda imprime su sello personal en cada tema y convierte los villancicos en piezas únicas que respiran raíz, amor y verdad.
Con la guitarra, arreglos y producción del isleño Jesús Guerrero, El árbol de la alegría invita a recordar, celebrar y sentir una navidad alegre, además de ser una nueva prueba de la gran versatilidad de un cantaor al que no le da miedo atreverse con diferentes géneros y estilos musicales que, siempre, acaba haciendo suyos.
Además del espectáculo de Poveda, y de las anteriores visitas de Niña Pastori y del grupo de villancicos Lumbre, en la Navidad del Gran Teatro Falla todavía queda por celebrar el Concierto Extraordinario de la Coral y Orquesta de la UCA (día 20 de diciembre) y la gala de Ningún Niño sin Juguete (día 21 de diciembre).
