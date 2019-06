Tiene cuatro hijos –el más pequeño de dos años y medio– y tanto su mujer como él están en paro. Actualmente no cuentan con ningún ingreso y se encuentran en una situación límite.

David Schneider afirma que siempre ha vivido en pisos subvencionados por el Ayuntamiento pero en estos últimos cuatro años, está teniendo problemas con el pago del alquiler. Cuenta que hace tres años, el propietario lo denunció por impago a él y a su mujer "porque el Ayuntamiento se retrasaba en los pagos". Entonces, en Asuntos Sociales le recomendaron que cambiara de casa para que no los desahuciaran. "Lo hice y se paró el desahucio, pero en Asuntos Sociales no me avisaron de que al abandonar la vivienda, la deuda la tenía que pagar yo", relata.

Ahora viven en otro piso, en la calle Pasquín, y les ha vuelto a ocurrir lo mismo: "El dueño de la vivienda me mandó una carta antes de Semana Santa diciéndome que debía más de 1.500 euros y si no pagaba, tenía que dejar la casa. Es verdad que yo debo dos o tres meses, pero el Ayuntamiento debe mucho más dinero. En Asuntos Sociales me dicen, como la otra vez, que me vaya a otra vivienda para que no me desahucien; pero si hago eso, me voy a ver con el mismo problema de tener que pagar la deuda”.

Asegura estar desesperado porque ahora mismo no tiene ningún ingreso y no puede pagar, pero no quiere pasar por un desahucio con sus hijos. Dice que el Ayuntamiento le ha ofrecido la posibilidad de alojarse en San Rafael, "pero ese no es un lugar para vivir una familia con niños chicos".

David muestra su indignación porque lleva 14 años inscrito en el registro de demandantes de vivienda protegida de la empresa municipal Procasa y todavía no ha conseguido los 18 puntos necesarios para acceder a una vivienda protegida. "Teniendo antigüedad y necesidad, no llego a los puntos necesarios. Y encima, me han quitado un punto porque dicen que he cobrado menos que el año pasado, algo que no entiendo porque se supone que esas viviendas son para personas necesitadas, y nosotros estamos muy necesitados". Así, se pregunta: "¿Qué hay que hacer para conseguir los 18 puntos que necesito? ¿Quién está peor que yo, con cuatro hijos, sin trabajo y sin ingresos? Me duele porque veo que la baremación no sirve para nada".

Insiste en que no entiende por qué le han quitado un punto en la baremación de Procasa. Cree que le están engañando.

Afirma sentirse "decepcionado con Procasa y con el Ayuntamiento: Me quitan puntos para poder acceder a una vivienda por cobrar menos y encima no me pagan la ayuda del alquiler. Me veo con mis cuatro hijos en la calle".

Afirma que ha acudido varias veces al pleno municipal para intentar arreglar la situación de su familia; ha hablado con el propio alcalde, con la concejala de Vivienda, Eva Tubío, y con técnicos de Asuntos Sociales y de Procasa, "pero se pasan la pelota de unos a otros y nadie me da una solución". "Ya no sé qué hacer. Estoy desesperado", concluye.