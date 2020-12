El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía y portavoz de Adelante Andalucía, Toni Valero, ha manifestado este lunes en la sede de Podemos Cádiz que "ninguna crisis puede afectar al compromiso con los gaditanos", tras ser cuestionado por los periodistas sobre la estabilidad del gobierno en el Ayuntamiento de Cádiz después de la ruptura abierta en el Parlamento andaluz y el enfrentamiento surgido en el grupo de Adelante de la Diputación en el último pleno.

"Por encima de todo, está la responsabilidad con los ciudadanos de Cádiz y con la respuesta que debe ofrecer el Consistorio a sus problemas y necesidades, con independencia de que votasen o no a la candidatura que gobierna actualmente en el Ayuntamiento gaditano, pues se gobierna para todos", ha explicado Valero.

"Por la parte que nos toca -ha insistido- ninguna crisis va afectar a ese compromiso con los gaditanos. Y si eso se torciese, en ningún caso sería desde esta parte. No se va torcer una voluntad que se da con las urnas y que nos compromete a los cargos públicos, tanto de IU y como de Podemos".

El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía ha añadido que "Martín Vila y su equipo no van a poner en riesgo el compromiso con la ciudadanía". No obstante, ha añadido: "No podemos hablar por lo que otros u otras vayan a hacer. Podemos hablar por lo que nosotros queremos hacer y defender".

Por su parte, la secretaria general de Podemos Andalucía y diputada en el Congreso, Martina Velarde, ha subrayado que "lo primero es la responsabilidad política. Como dice Toni, respetamos la autonomía de los partidos de Cádiz. Para eso hay IU Cádiz y Podemos Cádiz".