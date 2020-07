¿Llamó la secretaria de Kichi a la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, a las 10.55 horas para comunicar que el alcalde de Cádiz no podía acudir a una reunión fijada a las 11.00 horas y que él mismo solicitó? ¿Mandó realmente la delegada de Cultura de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, a un guardia de seguridad para que no permitiera la entrada en la sede de la Consejería de Cultura en Sevilla, tal y como dice el Ayuntamiento?

Suena a chiste berlanguiano, y la cuestión es que las redes sociales volvieron ayer a convertirse en un ridículo ring entre dos administraciones que quieren aparentar una buena relación que, en el fondo, no existe. Este mismo miércoles, Martín Vila se hacía una foto junto a Ana Mestre y Colombo, inaugurando el nuevo carril bici del Muelle. Pero 24 horas después, Ayuntamiento y Junta vuelven a tirarse los tiestos a la cabeza, mientras quien pierde son los gaditanos y su patrimonio cultural, que era el asunto a tratar en dicho encuentro. Al parecer, un accidente doméstico sufrido por el alcalde en su casa en la noche de este miércoles le provocó una “contractura torácica” que requería analgesia y reposo absoluto durante24 horas. Según fuentes municipales, el dolor le sobrevino al coger a su pequeña Aurora en brazos.

Y minutos después, sobre las once de la noche, según las mismas fuentes, el alcalde dijo a los suyos que este jueves no podría acudir al Ayuntamiento debido a la contractura torácica. En su agenda tenía dos citas: una comisión informativa, y el encuentro en Sevilla con Patricia del Pozo. Kichi intentó intervenir en la comisión de manera telemática, pero le fue del todo imposible terminarla debido al fuerte dolor que tenía en el pecho.

Al encuentro de Sevilla estaban citados Kichi, su concejal de Urbanismo, Martín Vila, y la delegada de Patrimonio Histórico, Monte Mures, pero el accidente del alcalde le dejó fuera de la expedición cuyos tres puntos del día eran concretamente hablar de Patrimonio Histórico, de “nuevas necesidades de movilidad sostenible relacionadas con la cultura” y “de temas relacionados con la Cultura dentro de la realidad post-covid-19”.

Pero, al parecer, el alcalde no cayó o no vio necesario avisar a la consejera de que él no acudiría a una cita que él mismo había pedido hace tiempo. De hecho, según fuentes de la Junta de Andalucía, fue a las 10.55 horas, es decir, cinco minutos antes de la hora de la reunión cuando Patricia del Pozo se entera de que Kichi la dejaba compuesta y sin novio, en su despacho, rodeada de otros caros de Cultura, además de la delegada en Cádiz, Ana Mestre, y la delegada de Cultura, Mercedes Colombo. Esta llamada se tradujo de inmediato en la cancelación de la reunión.

Y mientras todo esto ocurría, Martín Vila y Monte Mures estaban ya casi a las puertas de la Consejería de Cultura de Sevilla. Una vez allí, dos versiones. Una, la del Ayuntamiento, que dice en una nota que Mercedes Colombo le mandó a Vila y Mures un vigilante de seguridad que les impidió la entrada, y, otra versión, la de la Junta, que indica que con la llamada de Kichi dieron por cancelada la reunión por lo que la presencia de Vila y Mures no tenían ya sentido alguno.

La Junta montó en cólera porque, según ellos, el alcalde de Cádiz dejó “tiradas” a la propia consejera, a Ana Mestre y a Mercedes Colombo, que se desplazaron a Sevilla para el encuentro. Pero aún hay más. La Junta desconfía del don de la bilocación de González y critica con extrañeza que el alcalde se citara casi a la misma hora con los dirigentes sindicales de la Policía Local y con la consejera de la Junta de Andalucía. Este extremo fue desmentido por el Ayuntamiento, ya que la reunión de los policías locales tuvo lugar “sólo con Demetrio Quirós”, concejal de Personal, y “nunca” se dijo que el alcalde fuera a estar en ese importante encuentro.

“Lo que hemos vivido es una nueva prueba de la falta de ética, lealtad y de escrúpulos de la Junta, a través de Mercedes Colombo, hacia el Ayuntamiento de Cádiz”, indicó Monte Mures, para añadir: “No han tenido la deferencia ni de venir en persona a comunicarnos la suspensión de la reunión, y ha tenido que ser el personal de seguridad el que, ordenado por Colombo, nos ha denegado el acceso”, relata la concejala. Esto último fue negado por Colombo. Pero en cualquier caso, se dejan en el aire proyectos sobre los que Ayuntamiento y Junta podríamos trabajar en común.