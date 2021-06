El conflicto con la Policía Local de Cádiz sube de temperatura

Los termómetros han experimentado una notable subida de temperatura en los últimos días, que acercan a la ciudad al inicio del verano. Y de forma paralela, el largo conflicto que el Ayuntamiento de Cádiz mantiene con la Policía Local también ha aumentado su intensidad. La confirmación de que por segundo año consecutivo no habrá agentes municipales velando por la seguridad de las playas gaditanas, y el recurso del equipo de gobierno de habilitar un turno de solo dos agentes en el módulo central de la Playa Victoria durante los fines de semana ha reactivado el incendio que nunca estuvo extinguido entre sindicatos, agentes y concejales de Adelante Cádiz.

El concejal delegado de Personal y también de Policía Local, Demetrio Quirós, ha vuelto a manifestarse sobre esta problemática, que achaca a diversos factores siempre externos al equipo de gobierno y a un boicot de los sindicatos cuyo problema reduce a una cifra económica: “700.000 euros para destinar a mejoras salariales” que el Ayuntamiento “no puede destinar en esta situación por la que estamos atravesando a un colectivo de 250 personas”.

“Se está tomando como rehenes de las negociaciones a la ciudadanía de Cádiz y a las personas visitantes que van a venir en estos meses de verano”, ha expresado Quirós en relación a ese boicot que atribuye a “las centrales sindicales” que presumiblemente estarían provocando por medio de comunicaciones a la plantilla de Policía Local que no se presten voluntarios a cubrir servicios como el de la vigilancia de las playas. “Esto es algo que no podemos consentir”, ha asegurado el concejal al respecto según declaraciones que trasladaba el propio Ayuntamiento.

El foco de atención estos días se centra en las playas y en la falta de Policía Local en la arena, como ya ocurrió de hecho el pasado verano. Pero la falta de agentes se extiende desde hace meses a otros servicios que también se venían cubriendo a través de voluntarios que ante el conflicto laboral que mantienen con el Ayuntamiento no se han personado en la renovación de esos distintos grupos. Un problema cuyas graves consecuencias ha aminorado la pandemia del coronavirus y la suspensión de todas las fiestas, eventos y celebraciones de calado que se hubieran tenido que celebrar sin la debida cobertura policial, por ejemplo. Al igual que han desaparecido las patrullas de Barrio, el control de la venta ambulante o el servicio específico para mujeres víctimas de violencia de género.

Todo esto ocurre, según ha vuelto a explicar el concejal, por el hecho de que esos servicios se vienen prestando hasta el momento de manera voluntaria, lo cual califica de “anomalía”. “Si no hay más agentes en el dispositivo de playas es porque no se presentan voluntarios, y eso es una anomalía. No puede ser voluntario el estar o no estar en un grupo operativo que se integra dentro de las funciones que tiene encomendadas la propia Policía Local de Cádiz”, ha manifestado Demetrio Quirós.

Este escenario de la voluntariedad de determinadas competencias de la Policía Local se relaciona directamente con otro de los problemas a los que alude el concejal para desgranar el por qué de este conflicto laboral que mantiene desde hace años el Ayuntamiento y a los que, asegura, se le está buscando solución. Se trata del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario que está siendo actualizado y que se encuadra dentro de un paquete en el que también se suman el manual de valoración de puestos y la propia valoración de los puestos de trabajo de la plantilla municipal. Sin olvidar, claro está, la Relación de Puestos de Trabajo que demanda una actualización desde 2013 y que por ahora se conforma con una reforma parcial que el pleno aprobó en su última sesión gracias al apoyo del PSOE. “Son instrumentos que llevan décadas vencidos, y abordar una modificación de esta magnitud no se hace de un día para otro, como tampoco el poner al día todas las cuestiones de Personal que estaban pendientes”, ha remarcado al respecto Quirós.

La anomalía de estos servicios policiales se quiere corregir con medidas adelantadas por el concejal como la modificación de los turnos o de las prestaciones de los servicios. Todo ello en base siempre a los presupuestos y teniendo en cuenta “a la totalidad de la plantilla porque se merece el mayor de los respetos en su conjunto”. Y es que el concejal se muestra crítico también con la “visión demasiado corporativista de los problemas” que están teniendo los distintos colectivos y departamentos de la plantilla municipal, en lugar de “atender al conjunto de las necesidades y disponibilidades que se tiene en el Ayuntamiento”.

“Todos los colectivos del Ayuntamiento gaditano defienden legítimamente mejorar sus condiciones, pero hay unas limitaciones que no las imponemos nosotros, sino que vienen impuestas por las limitaciones de los Presupuestos Generales del Estado que marcan un crecimiento máximo a los presupuestos en materia de personal, y de eso tienen que ser conscientes los distintos colectivos que reclaman, no sé si de manera interesada por parte de algunos grupos políticos y algunos sindicatos, una subida salarial utilizando la presión o instrumentos de reclamación como los que estamos viendo por parte de la Policía Local”, indica Demetrio Quirós, que al contrario de lo que defendía hace unos días respecto a la RPT (cuya crítica principal de la oposición es que era parcial y beneficiaba a un conjunto muy reducido de trabajadores frente a la mayoría) afirma que “nadie entendería que se atendiera sólo a las peticiones de unos colectivos dentro de las limitaciones que tenemos en materia de gasto de Personal y no se atendieran las de otros en la misma proporcionalidad” .