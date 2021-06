Una pareja de la Policía Local para las playas de Cádiz y solo durante los fines de semana

El conflicto que mantiene el Ayuntamiento de Cádiz con su Policía Local va a afectar un nuevo año al dispositivo de seguridad en las playas de la capital. De hecho, los dos sindicatos corporativos de la Policía Local, UPLB y SPL, llevaron a cabo en la tarde del sábado una protesta simbólica en el módulo central de la playa Victoria donde pusieron un par de agentes de cartón delante de la oficina que tiene la Policía Local allí y junto al vehículo que sirve para desplazarse por la arena. Junto a ellos unos carteles que decía que era una Policía Local de escaparate.

Esto va a provocar que no haya agentes de la Policía Local recorriendo de arriba a abajo la playa y que el dispositivo vaya a reducirse a una pareja durante los fines de semana que va a estar en esta oficina del módulo central.

Mientras tanto, durante los fines de semana otra pareja irá en patrullero desde Santa María hasta el Hotel Playa y la misma andando por el mismo Paseo Marítimo desde ahí hasta Cortadura, pero en ningún caso estarán por la arena,

El secretario de UPLB (Unión de Policías Locales y Bomberos), Francisco Rama, acusa de falta de soluciones al alcalde, José María González ‘Kichi’, y al concejal de la Policía Local, Demetrio Quirós. Este recuerda que justo antes del Carnaval de 2020 la plantilla de la Policía Local decidió no presentarse más a los servicios voluntarios como es el caso de las playas. De fondo subyace un problema relacionado con el acuerdo regulador y la RPT. Rama, por ello, no entiende “que han tenido más de un año para poder solucionar el tema y no se ha hecho nada”.

El representante de los policías locales afirma que la pareja que va a estar en el módulo central ni siquiera va a estar equipada para la playa con el uniforme de verano, pero deja claro que en el caso de que se les requiera para cualquier tipo e incidencia de gravedad o delictiva, allí estarán.

El secretario de UPLB afirma que “si es necesario que nos sentemos a negociar durante unos cuantos días, estamos dispuestos a hacerlo”.