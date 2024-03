El cirujano Carlos Pera, uno de los pioneros de los trasplantes en Andalucía

El doctor Francisco Mateo Vallejo, académico de número y especialista en cirugía, fue el encargado de presentar ayer a Carlos Pera Madrazo como académico correspondiente de mérito de la Real Academia de Medicina de Cádiz. Mateo Vallejo aportó una detallada biografía del nuevo académico y glosó la exitosa trayectoria de este eminente cirujano, de raíces gaditanas, que fue uno de los pioneros de los trasplantes en Andalucía desde su labor en el prestigioso hospital Reina Sofía de Córdoba.

Se refirió el doctor Mateo a sus primeros contactos con el nuevo académico y su entorno en Córdoba: “Cuando comencé mi residencia quirúrgica, el servicio del doctor Pera en el Hospital Reina Sofía era el centro andaluz más importante y más afamado para la realización de la misma. Tuve la suerte de que mi jefe en ese momento, el doctor Mariano Fernández-Zumel Tapia, que en paz descanse, me lo presentara en el año 1990 y desde entonces he podido tener un trato personal y cercano con él siempre que hemos coincidido, y se trata de una persona a la que le tengo un afecto especial. Por ello no dudé en apoyar su ingreso en esta Academia y en pedir permiso para poder ser el encargado de su presentación.

El académico de número aportó algunos datos biográficos: “Nació en Sevilla el 29 de julio de 1935, siendo sus padres Cristóbal Pera Jiménez y María Fermina Madrazo Aizpitarte. Estudió la educación primaria y secundaria en el colegio San Francisco de Paula de Sevilla. Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla con la calificación de sobresaliente en 1959. Su formación como cirujano la realizó fundamentalmente en Sevilla y, posteriormente, como interno del Hospital de Lyon. Completándola luego con estancias en París, Oxford, Cambridge, Zurich, Pittsburg y Los Angeles, formándose básicamente en el tema de trasplante y en cirugía pediátrica”.

Tras distintas ocupaciones profesionales en Sevilla, fue en 1975 cuando obtuvo la plaza de jefe del departamento de Cirugía del Hospital Universitario de Córdoba. En 1976 es nombrado catedrático de Cirugía de la Universidad de Córdoba, hasta que en 2005 pasa a ser profesor emérito de Cirugía de dicha universidad.

Para destacar su valía como cirujano, Mateo Vallejo recordó la trascendencia de la labor de Carlos Pera como especialista en trasplantes: “Ha sido director y jefe de la Unidad de Trasplantes de Hígado y Páncreas del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, habiendo realizado en Andalucía el primer trasplante de páncreas en 1988 y de hígado al año siguiente. Realizó en 1990 los primeros trasplantes infantiles y de neonatos de hígado en Andalucía, con hígado reducido y con hígado compartido”.

“En 1990 –continuó su presentador– realiza por primera vez en España y probablemente en el mundo el primer trasplante de hígado-páncreas y riñón, en diferido, y en 1997 de hígado-riñón-páncreas en un solo tiempo. En 2002 realizó el primer trasplante de vivo-relacionado en adultos (hígado derecho de un hermano a una hermana), siendo este el primero en Andalucía y el tercero en España. En 1980 introdujo en España la ecografía intraoperatoria tanto para cirugía hepática como pancreática. Publicando posteriormente un libro con la técnica En 1989 inició la cirugía laparoscópica, que luego sus discípulos han desarrollado realizando la extracción de donante vivo por laparoscopia”.

También citó la labor humanitaria realizada por el doctor Pera en los últimos años y su afán por seguir adquiriendo conocimientos fuera de la medicina: “Desde su jubilación ha colaborado en labores de misión humanitaria en República Centroafricana, Tanzania y Ruanda, así como en Ecuador. Ha presidido la Fundación Urafiki que tiene como finalidad el desarrollo sociosanitario de la población del Valle de Mangola-Chini en la República Unida de Tanzania. No sé si cansado de su labor médica, después de su jubilación decidió doctorarse en Geografía e Historia por la Universidad de Córdoba.