El cardenal Cobo también ve "verosimilitud" en la denuncia contra Zornoza

Las voces más representativas de la Iglesia española siguen analizando y valorando lo ocurrido con el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, sobre el que Roma ha iniciado una investigación por presuntos abusos sexuales a un menor cuando era sacerdote en Getafe. Y esas voces apuntan a la "verosimilitud" de la denuncia presentada por un exseminarista de Getafe por esos presuntos abusos.

Así lo afirmaba ayer el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello. Y así se ha manifestado este martes el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo. Según traslada la agencia EFE, el responsable de la diócesis madrileña ha reconocido que si la Iglesia ha abierto una investigación contra Zornoza es porque "tiene que haber verosimilitud" en la denuncia presentada en su contra; al tiempo que se ha mostrado convencido de que la investigación será "muy exhaustiva y muy eficaz".

"Para la Iglesia siempre es un drama. Pero la cosa está en buenas manos, o los cauces que tenemos son cauces buenos", ha trasladado el cardenal, que ha subrayado que "la propia Santa Sede" va a hacer su trabajo. "Nos fiamos de él y de verdad que lo apoyaremos", ha añadido.

También se ha pronunciado José Cobo, como hiciera el lunes Argüello, respecto a las posibles medidas que se podrían aplicar al obispo de Cádiz, que conviene recordar que el 31 de julio de 2024 cumplió los 75 años y presentó la renuncia a Roma, tal y como aconseja el Derecho Canónico. "La propia instrucción lo dirá", ha respondido el cardenal respecto a esas posibles medidas que afecten a la responsabilidad que sigue asumiendo Zornoza al frente de la diócesis gaditanas, insistiendo Cobo en que la Iglesia tiene unos mecanismos "muy minuciosos" para responder ante este tipo de casos. "Mucho más que la justicia civil", ha aseverado en relación al hecho dr que en la vía civil el posible delito de Zornoza ya está prescrito, pese a lo cual Roma ha decidido investigar por la vía eclesial para conocer lo ocurrido.

"Confiamos en esos procesos y, desde luego, esperamos que se resuelvan con la rapidez que exige la investigación", ha concluido Cobo. En este sentido, conviene recordar que los protocolos establecidos por la Iglesia fijan un período máximo de investigación (salvo que se solicite una prórroga por algún motivo) de 30 días, tras los cuales el resultado del trabajo del Tribunal de la Rota será remitido al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que será quien adopte la decisión que corresponda.