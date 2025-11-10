La Conferencia Episcopal Española ya reconoce "la verosimilitud" de la denuncia contra el obispo de Cádiz

La Conferencia Episcopal Española reconoce ya la "verosimilitud" que puede tener la denuncia presentada contra el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza Boy, por presuntos abusos sexuales a un menor cuando era rector del Seminario de Getafe. El presidente del órgano eclesial de España, Luis Argüello, ha ido este lunes un paso más allá al discurso oficial que la institución daba esta mañana, y ha reconocido "con dolor" que el hecho de que el Vaticano haya abierto una investigación sobre el obispo de Cádiz "concede una verosimilitud a la acusación".

Así se ha manifestado ante los medios de comunicación Argüellos en Las Palmas de Gran Canaria, donde ha viajado este lunes para participar en unas jornadas organizadas por ese Obispado. En declaraciones a los medios recogidas por la Agencia EFE, el también arzobispo de Valladolid ha asegurado que la pretensión de la Iglesia es "conocer la verdad" de lo ocurrido, pidiendo para ello la colaboración de la diócesis implicada (Getafe).

También se le ha preguntado a Argüello por la posibilidad de que la Conferencia Episcopal Española aparte temporalmente a Zornoza, que de hecho este lunes ha suspendido su agenda tras conocerse los hechos denunciados y al difundir también el Obispado de Cádiz que el todavía obispo parece un "cáncer severo". La decisión, ha aclarado Argüello, "no corresponde" a la Conferencia Episcopal, sino a la Santa Sede, que es la que se ha hecho cargo de la tramitación de la denuncia por medio del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que ha encomendado la investigación de los hechos al Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España.

En la mañana de este lunes, la Conferencia Episcopal Española se limitó a trasladar su "confianza en la justicia" y a mostrar su "respeto" ante el trabajo que, de hecho, ya lleva varios días realizando el tribunal de la Rota.