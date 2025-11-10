El obispo de Cádiz, investigado por presuntos abusos a un menor

La diócesis de Cádiz y Ceuta se ha levantado este lunes conmocionada. Un titular del periódico El País ha empezado a circular a primera hora del día como la pólvora en grupos de WhatsApp y correos electrónicos. En él se informaba de unos hechos que el Obispado ya ha confirmado: el obispo, Rafael Zornoza, está siendo investigado por presuntos abusos sexuales a un menor.

Los hechos se remontan a los años 90, cuando Zornoza era rector del Seminario de la diócesis de Getafe, de la que luego sería obispo auxiliar antes de recalar, en el año 2011, en Cádiz. Un feligrés de allí, según relata El País, es el que ha levantado ahora el caso, denunciando haber sufrido abusos continuados por parte de Zornoza cuando frecuentaba el Seminario getafense al que luego terminaría ingresando y del que saldría tiempo después.

En la denuncia figuran testimonios muy explícitos de cómo eran esos presuntos abusos y de cómo Zornoza intentaba luego influir en el entonces menor para que el escándalo no saltara.

El Obispado de Cádiz ha confirmado a primera hora de este lunes la existencia de esa denuncia, que según informa está desde la pasada semana en manos del tribunal de la Rota de la Nunciatura apostólica en España. Eso sí, desde la diócesis de Cádiz y Ceuta se asegura que los hechos denunciados "son muy graves y además falsos", mostrando plena confianza en Rafael Zornoza. Al tiempo que recuerdan que, en todo caso, se produjeron "hace casi treinta años". En concreto, a partir de 1994, según la versión lanzada por El País.

Insiste el Obispado en su "plena confianza en la justicia", garantizando que "se colaborará con ella en todo lo que sea requerido". "Al mismo tiempo, es necesario recordar el respeto a la presunción de inocencia que asiste a todas las personas", añade la Iglesia gaditana en el comunicado hecho público este lunes.

Zornoza, retirado "temporalmente"

Fruto de este escándalo que salpica de lleno a la Iglesia de Cádiz y Ceuta, anuncia el Obispado que Rafael Zornoza "ha decidido suspender temporalmente su agenda para el esclarecimiento de los hechos". Una agenda que, precisamente, iba a llevar al obispo a un acto previsto en el colegio de las Salesianas, donde iba a presidir una eucaristía a las 19.00 horas con motivo de la canonización de Sor María Troncatti.

Del mismo modo, ha anunciado el Obispado en último término que Zornoza sería víctima "de un cáncer agresivo", por el que está recibiendo un tratamiento que también influiría -según el comunicado del Obispado- en esta decisión de suspender su agenda.