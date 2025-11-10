La Conferencia Episcopal expresa su "confianza en la justicia" tras la investigación al obispo de Cádiz por presuntos abusos a un menor

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha expresado su "confianza en la justicia" y ha mostrado su "respeto" ante el trabajo del tribunal de la Rota de la Nunciatura apostólica en España después de que este organismo recibiese una denuncia sobre un posible caso de pederastia del obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza.

Así se han expresado fuentes de la CEE en declaraciones a Europa Press este lunes, horas después de que el Obispado de Cádiz y Ceuta asegurase que estas acusaciones "son muy graves y falsas". El obispo ha decidido suspender temporalmente su agenda para el esclarecimiento de los hechos.

Según ha adelantado este lunes El País, el Vaticano ha abierto una investigación contra el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, de 76 años, por presunta agresión sexual a un menor de manera continuada durante los años 90, cuando el prelado ejercía como sacerdote en Getafe (Madrid) y dirigía el seminario de la diócesis.

La víctima envió este verano una denuncia por correo al Dicasterio para la Doctrina de la Fe reclamando medidas y relatando los hechos, que según ha señalado se remontan al año 1994 y ocurrieron cuando contaba con entre 14 a 21 años de edad.

Comunicado del obispado de Cádiz

El Obispado ha confirmado esta mañana en un comunicado que el caso, que habría ocurrido en los años 90 cuando era rector del Seminario de Getafe, está en manos del tribunal de la Rota de la Nunciatura apostólica en España. Desde la diócesis de Cádiz y Ceuta se asegura que los hechos denunciados "son muy graves y además falsos", mostrando plena confianza en Rafael Zornoza. Al tiempo que recuerdan que, en todo caso, se produjeron "hace casi treinta años".

Insiste el Obispado en su "plena confianza en la justicia", garantizando que "se colaborará con ella en todo lo que sea requerido". "Al mismo tiempo, es necesario recordar el respeto a la presunción de inocencia que asiste a todas las personas", añade la Iglesia gaditana en la nota enviada a los medios.