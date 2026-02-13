Cae otra palmera en la zona de la playa de la Caleta, en Cádiz

El fuerte viento sigue azotando a Cádiz y provocando caídas e incidentes que afectan, principalmente, a los árboles. Y dentro de los árboles, las palmeras están siendo la especie más problemática, siendo numerosas las que han caído durante estas últimas semanas. Este mismo viernes, de hecho, se ha precipitado una más en la zona de la playa de la Caleta, cortando la circulación al haber quedado cruzada sobre la calzada.

No es la primera palmera en este punto de la ciudad que se viene abajo. De hecho, una de las caídas días atrás ocasionó varios graves daños a dos coches que circulaban por ese punto de la ciudad y a motos que estaban estacionadas delante del edificio de Valcárcel.

En esta ocasión no parece que haya que lamentar daños, aunque sí se ha provocado la paralización del tráfico, a la espera de que el árbol (una palmera datilera) sea retirado de la calzada.

Otro árbol caído en la Transversal

Además de esta palmera datilera, informa el Ayuntamiento de la caída de otro árbol en la Avenida de la Constitución de 1812. En este caso se trata de un laurel de Indias, que tampoco ha resistido el embiste de las fuertes rachas de viento que este viernes están azotando la ciudad.

Estas caídas se producen en unos días en los que el mal tiempo está haciendo mella en muchos elementos del patrimonio verde y mobiliario de la ciudad, lo que ha llevado al Ayuntamiento a activar un plan de revisión de elementos y zonas que ha conllevado la retirada de la vía pública de muchos bienes y la tala o desbroce también de un buen número de árboles. De hecho, fuentes municipales aseguran que la palmera caída en la Caleta no había sido apeada porque no era uno de los árboles que estaban en peligro en la ciudad, habiendo caído por el fuerte viento de este viernes.