Un herido al caer una palmera sobre dos coches circulando por la Caleta en Cádiz

Susto junto a La Caleta en Cádiz. Una palmera ha caído junto al edificio de Valcárcel sobre dos coches que estaban circulando por la zona, uno en cada sentido. Uno de los ocupantes de uno de los vehículos ha sufrido heridas leves y ha tenido que ser trasladado al hospital Puerta del Mar. Asimismo, la palmera ha golpeado también las motos que estaban aparcadas en la zona.

Según ha informado el Ayuntamiento de Cädiz, el tráfico ha tenido que ser cortado a la espera de la retirada de la palmera. La Delegación de Parques y Jardines activó esta tarde tres patrullas para poder atender las posibles incidencias que pudiera haber en el arbolado a lo largo de la ciudad.

Cádiz se encuentra en alerta por la borrasca Ingird. El fuerte viento ha saltado a lo largo de la tarde, donde ha alcanzado rachas de hasta 80 kilómetros por hora y que se notaba especialmente en zonas junto al mar como la avenida Duque de Nájera.