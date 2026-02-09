Borrasca Marta: Bruno García confirma la revisión de palmeras, cornisas, alumbrado y asfaltado por el temporal

Las sucesivas borrascas que están azotando a la provincia de Cádiz desde hace semanas "no han sido especialmente duras con nosotros sobre todo si lo comparamos con nuestros hermanos de la provincia", señaló este lunes el alcalde de la ciudad, Bruno García. No obstante, el primer edil confirmó que desde este pasado domingo se están revisando varios elementos, potencialmente peligrosos, ante la persistente presencia de la lluvia y el viento.

Así, destacó que se está poniendo especial atención a cornisas, árboles, farolas, alumbrado y asfaltado ante el riesgo de caídas, roturas o desprendimientos. Como acontecimiento más grave, el alcalde resaltó el desplome de una farola sobre un viandante en el Campo del Sur el pasado sábado, jornada marcada con aviso naranja por parte de la Aemet. Bruno García afirmó que esa jornada "los equipos estaban de guardia ante cualquier incidencia" y agradeció la colaboración ciudadana para apenas salir de casa de 14:00 a 16:00 horas, tramo más crítico según la Agencia Estatal de Meteorología.

También recordó el recorrido realizado el pasado viernes por las playas de la ciudad y el enorme escalón que se ha generado en la arena, por el que ya ha solicitado la colaboración y ayuda de la Junta de Andalucía y el Gobierno Central para que las playas recuperen su estado original antes de que comience la temporada de baño.

Desde este pasado domingo, se está llevando a cabo la revisión del alumbrado público y de todos aquellos elementos que han podido sufrir desgaste tras las jornadas de lluvia y viento. Uno de esos elementos potencialmente peligrosos son las palmeras, sobre todo las más altas, confirmando Bruno García que "ya se han apeado 11 palmeras de dátiles por riesgo".

El alcalde dice que le preocupan más los posibles daños "a medio plazo" y destacó las intervenciones de emergencia allí donde se han necesitado. "En el asfaltado, por ejemplo, estamos haciendo arreglos en frío, temporales, porque es imposible que se asienten ante la lluvia constante", subrayó. "Hay que esperar un poquito para que quede bien", agregó.

A pesar de todo, García mantuvo que la capital ha sufrido pocas incidencias en comparación con otras zonas de la provincia, como la Sierra, el Campo de Gibraltar o la campiña jerezana y mandó un mensaje de apoyo y solidaridad a todos los afectados. "En Cádiz tienen a sus hermanos y vamos a ayudar en todo lo necesario. Estamos aquí para atender cualquier necesidad y estamos abiertos a cualquier colaboración que nos soliciten. Pueden contar con la ciudad de Cádiz", finalizó.