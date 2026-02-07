Borrasca Marta: Herido un hombre al caerle encima una farola en el Campo del Sur de Cádiz

El alcalde de Cádiz, Bruno García, pide prudencia a la ciudadanía a la hora de desplazarse.

Un hombre ha resultado herido en Cádiz al caerle encima una de las pesadas farolas del Campo del Sur, tumbada por el fuerte viento con el que está azotando a la capital gaditana la borrasca Marta, ha confirmado a este periódico una fuente municipal.

El accidente se produjo en torno a las 15:00 horas de este sábado 7 de febrero a la altura del Baluarte de los Mártires, en una zona especialmente castigada por los temporales, y le causó a la víctima heridas en una pierna, que al parecer habría quedado fracturada, por lo que tuvo que ser trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Puerta del Mar.

No constan por el momento más incidencias de relevancia en la capital gaditana, aseguró la misma fuente municipal.

Temporal de viento y oleaje en el Campo del Sur en Cádiz. / Lourdes de Vicente

Mediante un vídeo difundido después de saber del accidente, el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha insistido en mantener la máxima "prudencia" ante las previsiones meteorológicas y evitar desplazamientos innecesarios para garantizar la seguridad de toda la población.

"Un nuevo aviso: Este vídeo lo hacemos para que seamos prudentes a la hora de desplazarnos", dice el alcalde. "Estamos ahora mismo en el momento más crítico de la previsión del tiempo. Estamos en aviso naranja. De hecho ya ha habido algún incidente en el Campo del Sur. Ha caído una farola a una persona. Ya está en el hospital y ya la están cuidando. Pero, por favor, es muy importante, muy importante, que seamos prudentes. Que estemos en casa. Que solo nos desplacemos en los momentos imprescindibles", concluye Bruno García.