Borrasca Leonardo en Cádiz: “La Junta ha abierto los colegios sin seguridad ninguna para los niños"

Padres, madres y directores de colegios de Cádiz especialmente castigados por el temporal opinan que la Junta de Andalucía debió de haber suspendido las clases este jueves 5 de febrero en el que el fuerte viento y las lluvias de la borrasca Leonardo han azotado la ciudad, aunque afortunadamente, sin el ímpetu, la persistencia y las desastrosas consecuencias con los que lo está haciendo en Grazalema y en otras localidades de la Sierra así como en El Puerto y Jerez.

Los padres y madres de 40 pequeños alumnos del Colegio Público Campo del Sur, de Cádiz, se arriesgaron esta mañana de jueves 5 de febrero, con su propio criterio y con toda la buena voluntad del mundo, claro está, a llevarlos a clase en medio de un temporal de agua y viento que en esta zona de la capital gaditana parecía una gran y larga galerna cantábrica. Fueron menos de la mitad del total de 90 alumnos que estudian en este centro educativo público que se encuentra al filo del océano y que sufre siempre con especial fuerza el embate de los temporales, según informó a este periódico su director, Manuel José Santiago.

“Este colegio tiene una casuística distinta a la de todos los demás porque estamos muy expuestos a los temporales”, apunta el director. De hecho, las pistas deportivas están en el borde de la muralla y por las puertas de salida a ella se han colado dos grandes charcos de agua. Con mucho esfuerzo, Santi, que así le llama todo el mundo, consigue abrirlas. “Aquí el viento es bestial y esta parte del edificio sufre filtraciones a menudo”, comenta. De hecho, una parte de la valla la tumbó el año pasado un temporal. Además, un ala del edificio se ha quedado sin internet porque hay cortes en el cableado debido a la humedad y la maestra de sala de Audición y Lenguaje, Victoria Moreno, como en este momento no tiene ningún alumno, ha decido apagar las luces para no sobrecargar el consumo. Y es que el diferencial salta a menudo. “Pero cuando tenemos alguna incidencia enseguida llamamos y nos envían a un técnico”, asegura Santi, quien asegura que el enorme edificio tiene otros deterioros.

Charcos en la puerta de salida a las pistas deportivas del CP Campo del Sur. / J. M.

"El miércoles pasado esto fue una locura: solo vinieron 14 niños"

“El miércoles pasado sí que fue esto una locura e hice un escrito a la Delegación. Solo vinieron 14 niños. Y es que no es lo mismo este colegio o el Santa Teresa que cualquier otro. Y eso que ese día no había aviso de emergencia. No se podía entrar. Se había caído el techo de un cuarto de baño, el viento había reventado varias ventanas y entró agua por todos sitios”, relata Santi. “Por eso cuando hay una previsión como esta deberían tomar en estos centros medidas bien distintas”, opina.

“La Junta debía de haber suspendido las clases hoy, porque ayer el temporal fue más flojo y las suspendieron y hoy el viento es más fuerte y hay más lluvia" , comenta José Luis Delfín, tutor de un alumno. "Creo que deberían de haber suspendido las clases, mínimo, hasta el lunes, como han hecho en otros sitios. Porque sabiendo la borrasca que viene han abierto los colegios sin seguridad ninguna para los niños y sin previsión. Sobre todo en un colegio como este, que está superpegado a la mar y es mortal con el viento”, añade. Otras dos madres opinan que también. “Yo soy del norte y allí esto en invierno es lo más normal y no se suspenden las clases por estas cosas, pero aquí entiendo que no están tan acostumbrados. Es verdad que allí no hay palmeras, tan débiles, con ese tronco tan alto que se mueve y que parece que se van a caer en cualquier momento, sino otro tipo de árboles que es más difícil que se vengan abajo”, comenta Raquel Martínez.

Fortísimo oleaje, potente viento y copiossas lluvias en las pistas deportivas del CP Campo del Sur / J. M.

"Con las previsiones que hay para mañana esto lo estamos viviendo con temor"

En el Colegio La Salle Mirandilla, situado un poco más abajo y más alejado del frente litoral, también han tenido que suspender las salidas al pabellón deportivo, que está junto al colegio del Campo del Sur y, lógicamente, también al patio central de recreo. “La asistencia está siendo de en torno al 70%”, informa su directora, Eva María Borrego, “pero algunas clases solo han tenido dos o tres alumnos”. Algunos padres y madres se quejaron de lo tarde que llegó la comunicación de la consejería de que sí que habría clase, “porque no llegó a Séneca hasta la madrugada, pero ya los padres estaban informados por la televisión y otros medios de comunicación. Nosotros enviamos entonces un primer comunicado y otro ya por la mañana cuando tuvimos el oficial”.

¿Cree que la unta debería haber suspendido también hoy las clases? “Hoy vemos el tiempo y está muchísimo peor que ayer y ayer incluso estaba mejor que el miércoles pasado. Entendemos que estamos a una zona hasta la que es peligroso desplazarse, pero una vez que el centro está abierto, que vengan o no los alumnos queda a criterio de las familias”, responde la directora. “Es cierto que nuestra puerta principal no da al mar, pero para llegar aquí hay que cruzar la plaza de la Catedral, la plaza de San Juan de Dios y hay un riesgo de viento grande”, añade. El edificio, que data de 1895, no está en mal estado estructural, pero el agua se cuela por las ventanas. ¿Y en los próximos días? “Viendo lo que ha pasado hoy, que el tiempo ha estado peor que ayer y se sabía que el viento iba a ser más fuerte y viendo que están diciendo que mañana pueden desalojar en El Puerto por la crecida del Guadalete, pues la verdad es que esto lo vivimos con temor. Pero nosotros solo podemos hacer lo que nos dicen y entendemos perfectamente a la familia que no trae a sus niños porque es criterio de ellos. Por miedo o por el motivo que sea”.

"Deberían haber decretado el cierre, como han hecho en otros lugares de Andalucía"

¿Y qué opinan los padres? “Es verdad que las previsiones para hoy no eran tan desfavorables como para ayer, pero el viento está soplando más fuerte y está lloviendo más, además en los horarios de entrada y salida y los lugares de tránsito, que para llegar a este colegio son complicados. Quizá se debía haber tomado en consideración, por la alerta amarilla por fuertes vientos, y haberse decretado el cierre de los colegios en el día de hoy, porque se ha hecho en otros puntos de Andalucía”, responde Manuel Gil, padre de dos alumnos de 4 y 9 años.

“Debían haber suspendido las clases en el día de hoy, claro, totalmente”, contesta Coral Ojeda, madre de un hijo de 9 años. “Este viento es mortal para las criaturas. Esta mañana aquí mi chiquillo volaba con el paraguas, que hacía mucho más viento que ahora”, asegura. Como otras madres y padres, Coral también se queja de lo tarde que llegó la comunicación, ya de madrugada.