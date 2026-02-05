El temporal provoca numerosos daños en las playas de Cádiz

estado de una zona de la playa Victoria de Cádiz esta misma mañana.

Pailas y contenedores desplazados, desniveles en la arena, lavapiés y fuentes enterradas, zonas inundadas o con una gran acumulación de agua…. son algunos de los daños que se han producido en las últimas horas en las playas de Cádiz. También ha resultado muy afectado uno de los chiringuitos, El Potito, instalados en la arena, a la altura del hotel Q.

Según informa el Ayuntamiento, el alcalde Bruno García, acompañado del teniente de alcalde delegado de Medio Ambiente y Playas, José Carlos Teruel, han visitado a primera hora de esta mañana de jueves, 5 de febrero, las playas gaditanas, que han resultado muy afectadas como consecuencia del temporal y de las fuertes mareas.

Estado de la Vía Augusta, camino del Chato. / Ayuntamiento de Cádiz

Operarios de la delegación de Playas están retirando tablones de madera, piedras, arena y objetos que ha traído el mar con dos máquinas retroexcavadoras. Asimismo, se actuará en la Vía Augusta, la vía auxiliar paralela a la autovía y a la playa de Cortadura, donde hay una gran acumulación de arena en la calzada haciéndola intransitable.

En el resto de la ciudad no se han producido incidencias de consideración, según la información municipal.

Según comunica la Policía Local, desde la tarde del miércoles se ha actuado junto a los Bomberos en la calle Veedor esquina con la plaza de San Antonio por riesgo de caída de un exorno, en el Paseo Marítimo ante el peligro de caída de una antena, en la calle Alcalde Manuel de la Pinta por riesgo de caída de un tubo extractor de humos y en la calle Cruz donde había un tubo metálico.

Durante la mañana de hoy jueves ha habido una actuación en la calle Antonio López por la caída de cascotes de un balcón y otra en la plaza de Fragela ante el desprendimiento de una lona.

También se han producido destrozos como consecuencia del temporal, según ha podido constatar este periódico, en las instalaciones del Club Marítimo La Caleta.

Destrozos en el Club Marítimo Caleta.

En cuanto a las incidencias en Parques y Jardines, se ha caído una Strelitzia en la avenida de la Coruña y, de momento, los parques públicos permanecerán cerrados.

El centro Fermín Salvochea sigue abierto y operativo las 24 horas del día para atender a las personas sin hogar, al igual que el hostal, el edificio de Setenil y la sede de Caballeros Hospitalarios.