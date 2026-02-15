Cádiz se queda sin luz

En la tarde del jueves, un apagón en toda la ciudad hizo saltar las alarmas. No era el primero en los últimos tiempos, y afortunadamente duró apenas unos minutos. Pero sirvió, una vez más, para comprender lo importante que es el abastecimiento eléctrico para una ciudad, más en los tiempos actuales en los que hay una dependencia casi absoluta a los enchufes. Tanta, que Cádiz se ha quedado sin potencia eléctrica suficiente para abastecer a la ciudad que asoma al futuro.

Efectivamente, la ciudad tiene un problema eléctrico; y si no se resuelve en un futuro próximo, será un grave problema de futuro. Por eso, ha solicitado a la Junta de Andalucía que incluya en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) “con carácter urgente” la inclusión de Cádiz y de una nueva conexión eléctrica con la ciudad en la planificación que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico se ha marcado hasta el año 2030.

Lleva ya varios años el Ayuntamiento poniendo sobre la mesa este problema de capacidad eléctrica, que ya ha trasladado (con sus respectivos acuerdos plenarios) a Red Eléctrica Española, al Ministerio o a la propia Junta de Andalucía. De hecho, el Pleno municipal ya ha abordado este asunto al menos en sus sesiones de abril de 2024 y junio de 2025.

El problema que tiene la ciudad es fácil de comprender. Según asevera el Ayuntamiento, la ciudad “se encuentra al límite de su capacidad” eléctrica. Y esto hace que no vaya a poder atender los proyectos que ya están en ejecución o que andan en la hoja de ruta de las administraciones y de inversores privados. Proyectos de calado y de fuertes exigencias eléctricas que llevan a la empresa Eléctrica de Cádiz a hablar de “hecho singular que no se había registrado en esta distribuidora anteriormente y que supera cualquier planificación con los criterios actuales establecidos”.

¿A qué proyectos se refieren el Ayuntamiento y Eléctrica de Cádiz cuando insisten en la necesidad de incrementar la potencia? Varios son los frentes abiertos en la ciudad que necesitarán de suministros hasta ahora inexistentes. Uno de los más importantes se sitúa en toda la actividad portuaria, donde se trabaja desde hace tiempo para contar con abastecimiento eléctrico en tierra para suministrar a los buques y cruceros que atraquen en la ciudad. Se trata de las conexiones OPS, que necesitan una potencia de 16.500 kilovatios por cada punto de carga que se habilite. Y la Autoridad Portuaria quiere instalar varios en el Muelle Ciudad, así como en la nueva terminal de contenedores. A esta conexión OPS se suma el proyecto de integración puerto-ciudad que ya está en marcha y que dará lugar a nuevos espacios e infraestructuras en un suelo que hasta ahora no ha necesitado suministros.

Muy de la mano de las necesidades portuarias están las que demanda también Navantia para su factoría, donde también se quiere contar con conexiones OPS para los buques que entren a reparar.

Y a partir de ahí, contabiliza el Ayuntamiento las actuaciones de transformación urbana que están en camino y que se van a traducir todas en un aumento de la demanda eléctrica. La construcción de la Ciudad de la Justicia, el uso municipal de la otra parte de los depósitos de tabaco, el futuro hospital, la urbanización de los solares anexos a la vía del tren (donde el Ayuntamiento ha recuperado una vieja idea de construir viviendas), el nuevo barrio de Navalips con 800 viviendas, el pabellón Fernando Portillo, o las actuaciones de calado que Zona Franca está liderando en algunas de las parcelas del polígono exterior.

A estas transformaciones de la ciudad une el Ayuntamiento la intención de dotar a Cádiz de un millar de viviendas nuevas “adicionales al planeamiento en los próximos años”. Es decir, viviendas que hasta ahora no estaban contempladas en los planes urbanísticos de la ciudad (como las de Náutica o los colegios Carmen Jiménez y Adolfo de Castro, por citar tres ejemplos).

Y hay que sumar también, como hace el Consistorio, las “nuevas políticas de movilidad sostenible”, que además de la electrificación del muelle ya comentada va a necesitar mucha más potencia para electrificar “el parque móvil público y privado” en los próximos años, extendiendo por la ciudad una red de recarga eléctrica de vehículos de la que actualmente se carece (salvo puntuales excepciones en algunos aparcamientos).

Todo esto hace demandar al Ayuntamiento un aumento de la potencia que pasa por construir una nueva conexión “que refuerce la potencia eléctrica de la ciudad”. Y es que hasta ahora se cuenta con una potencia eléctrica total máxima a suministrar de 260 megavatios, lo que se traduce a juicio de los técnicos en que Cádiz “tiene altamente limitadas sus capacidades de satisfacer nuevas solicitudes de demanda”. Nuevas demandas que el Ayuntamiento ya ha traducido en 180 megavatios adicionales; cifra que convierte el escenario eléctrico de Cádiz en “crítico”.

De ahí que el Ayuntamiento pida a la Junta incluir esta necesidad de incremento de potencia eléctrica “con carácter urgente” en el POTA; y, más en concreto, en el Programa Coordinado de Actuaciones para la Bahía de Cádiz, "reconociendo su carácter estratégico”.