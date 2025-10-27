El puerto de Cádiz recibe por fin una respuesta de Madrid para electrificar sus muelles

La subdelegada del Gobierno central en la provincia, Blanca Flores, recordaba este jueves durante un congreso celebrado en Cádiz que Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (antiguo Fomento) va a invertir alrededor de 800 millones de euros en instalaciones de suministro de energía eléctrica para los buques de las que se beneficiarán los 48 puertos de referencia.

Blanca Flores respondía con este anuncio a la insistente reclamación por parte de la actual presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, sobre la necesidad de que el Gobierno de la Nación debe reservar más potencia eléctrica para el puerto de Cádiz para así poder avanzar en tiempo real en la implantación del sistema Onshore Power Supply (OPS). Eso sí, la subdelegada del Gobierno dejó bien claro que hay un plazo que finalizaría en 2029 para la captación de estos fondos.

Con esta información, Blanca Flores expresó su coincidencia con Teófila Martínez en la idea de que el puerto de Cádiz necesita avanzar “sí o sí”.

Red Eléctrica Española reservará 1,2 gigavatios para implantar este sistema

En ese mismo proyecto de ley, el Gobierno ha propuesto una reducción sustancial de las tasas del buque para aquelos barcos que hagan uso de esta nueva fuente que hará posible que los cruceros, además de los portacontenedores, los buques mixtos de carga y pasaje o los propios ferris que navegan por las aguas españolas lo hagan sin necesidad de hacer uso de combustibles fósiles.

“Esta es nuestra forma de apoyar esa sostenibilidad que necesita el puerto de Cádiz. El sector portuario español es una prioridad para este Gobierno y la descarbonziacion de la flota mundial de los buques mercantes están en agenda de Pedro Sánchez”, según indicó Blanca Flores.

Estas declaraciones las hacía la subdelegada del Gobierno segundos después de la intervención de Teófila Martínez en el Congreso Alianza Netzero Mar que este año se ha celebrado en Cádiz bajo el título Avanzando hacia la descarbonizxación del sector marítimo portuario en España.

La ex alcaldesa de Cádiz, en su intervención, con la que se daba por inaugurado este congreso, quiso agradece en el mismo la presencia de representantes de Puertos del Estado “que son precisamente los que han escrito el marco normativo” que obligará a puertos como el de Cádiz a tener más que implantado ya mismo el sistema OPS. De ahí que les mandará un claro mensaje:“Nos tenéis que ayudar a que Red Eléctrica Española nos garantice el suministro” para que la electrificación de los muelles gaditanos sea, por fin, una realidad.

A este envite, la representante del Gobierno central en Cádiz, hizo mención de este proyecto de ley que dará un impulso al modelo de gestión que cuenta con surtir de energía eléctrica a los cruceros y buques en general que lleguen al puerto de Cádiz. Así que , con sus palabras, quiso demostrar que para el Gobierno es de “vital importancia y prioritaria” la implantación del sistema OPS , “ya incluida en la planificación y organización y desarrollo de la red eléctrica”, según palabras de Blanca Flores.

Este anuncio incluye también el compromiso de que en la planificación de la red de transporte de energía eléctrica se hayan reservado 1,2 gigavatios de potencia para los puertos.

Teófila Martínez, en su intervención durante la inauguración del congreso que tuvo como escenario el salón de actos de la delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz, reiteró su deseo de que a pesar de los escasos recursos y la poca capacidad de endeudamiento con los que cuenta el puerto, Cádiz será un ejemplo de sostenibiliad:“O lo somos o no seremos nada, ya que no podremos competir en el mundo con otros puertos y empresas ubicadas en el norte de Europa o África. Es una oportunidad de actualizar nuestras instalaciones en el contexto mundial. De ahí que no podemos verlo como una inversión sólo de los puertos o del sistema portuario sino que debe ser política de Estado así como de las comunidades autónomas”.

Sobre esta cuestión, Martínez insistió en que ya hay muchas empresas esperando que Cádiz pueda ofrecer este servicio e incluso son ya muchas las navieras que están adaptando sus flotas y que pronto llegarán a los puertos buscando un enchufe con el que poder surtirse de energía eléctrica en los que puedan cargarse de energía eléctrica y así poder apagar sus motores y ser realmente sostenibles y eficientes”.

Así mismo, la presidenta de la APBC mostró su preocupación por el hecho de que “el tiempo que se pierde en hacerse con la infraestructura necesaria es un tiempo que ya no se recupera”. Teófila Martínez reconoce que desde la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz pensaban que en tres años podría estar todo funcionando ya, “pero siempre falta algún papel o algún control de alguna administración competente”.

Es por eso que Martínez se mostró partidaria de que las administraciones vayan siempre de la mano del sector privado”, de ahí la iniciativa de este congreso que ha planteado de manera muy enriquecederora asuntos relacionados tanto con la electrificación de los muelles como con la descarbonización del sector marítimo portuario español en general.