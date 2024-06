Cádiz necesita con urgencia más potencia eléctrica para afrontar nuevos proyectos

La explicación que traía aprendida a Cádiz, en días pasados, el consejero de Industria de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, no ha traído la paz a esta ciudad.

El enviado de Juanma Moreno vino a Cádiz y dejó claro que, de momento, desde su departamento lo que se ha hecho es solicitar la puesta en marcha de seis subestaciones eléctricas para Andalucía, de las que una iría a parar a Cádiz. Paradela confirmó que esta nueva infraestructura eléctrica se levantará en el municipio de Puerto Real, en el Bajo de La Cabezuela, con el fin de cubrir las necesidades energéticas industriales y urbanísticas del conjunto de poblaciones que integran la Bahía de Cádiz.

Así que lo que sí parece estar claro es que la solicitud ya se ha cursado al Ministerio de Transición Ecológica. La Administración central tiene ahora un plazo de seis meses para evaluar la solicitud de la Junta de Andalucía y, posteriormente, corregir posibles deficiencias.

Así que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, presidida por Teófila Martínez, y el Ayuntamiento de Cádiz, con Bruno García a la cabeza, le han pedido a la Junta que les eche el cable, nunca mejor dicho, para que sea el ente autonómico quien medie con el Gobierno central, y más concretamente con Red Eléctrica, para que la Bahía de Cádiz pueda tener infraestructuras suficientes como para poder contar con la potencia y el flujo de electricidad suficiente para poder afrontar los proyectos con los que sueña la ciudad.

Cables para el sistema OPS del puerto de Cádiz / Julio González

Pero aún está por ver si el equipo de Pedro Sánchez responderá con la agilidad que necesita tanto Cádiz como su puerto. Y, de hecho, si no fuera así, muchos de estos proyectos no podrían ver la luz por culpa de no contar con energía suficiente.

La Autoridad Portuaria y la presidenta en concreto reclama publicamente, cada vez que se tercia la posibilidad, a Red Eléctrica Española, que es de quien depende el incremento de la potencia para el resto, no sólo el puerto sino la industria en general pueda hacer frente a las necesidades, en el caso nuestra de electrificación que se reclama como objetivo de sostenibilidad.

Según estima la APBC, el consejero lo que ha hecho es reclamar esto mismo a la Red Eléctrica Española y propone que sería un buen lugar La Cabezuela no sólo para atender al puerto sino para que sirva también para todo el polígono y toda la industria de la zona.

Así, la Autoridad Portuaria insiste en la importancia que tuvo la idea de hacer hace unos años esa inversión en la ampliación de la subestación de la avenida de Las Cortes de Cádiz para así poder atender a las necesidades de electricidad que requiere la nueva terminal de contenedores, en su momento, y ahora les va a servir para la electrificación de sus muelles mediante el sistema OPS.

Aún así está claro que la puesta en funcionamiento de este sistema OPS estará aún muy limitada, ya que por la falta de potencia eléctrica, este invento nace con restricciones y sólo se podrá dar luz a un único barco, cuando el proyecto de Teófila Martínez es tener electrificadas varias dársenas portuarias y varios muelles, incluyendo así no sólo la terminal de contenedores sino también las instalaciones de Navantia y la dársena de graneles de La Cabezuela.

La idea es empezar con los cruceros pero, luego, extenderlo al resto de barcos, dejando atrás esa limitación inicial para los basrcos turísticos, y no para cinco cruceros a la vez sino que en esta primera fase sólo se podrá dar luz a un único crucero, luego se podrá con tres y así aumentando las posibilidades de manera progresiva. Pero, claro, para esto necesita más potencia y quien tiene que darla es Red Eléctrica Española y no ni el Ayuntamiento, ni la Junta de Andalucía.

Luz para Cádiz

Así, el puerto necesita luz para su dársena comercial, para la nueva terminal de contenedores, para Navantia, para Zona Franca... Pero, ¿y Cádiz? ¿Se encuentra la ciudad también al límite de la potencia eléctrica que necesita?

Al propio alcalde parece que le costó trabajo utilizar terminos como “necesidad urgente” o “situación límite” pero terminó haciéndolo. Ya no es cuestión de que el alcalde lo diga o no lo diga sino que este periódico ha tenido acceso a un informe de Eléctrica de Cádiz donde se describe que la situación es urgente y que ya hay pruebas de que realmente estamos al límite, de manera que si fallara cualquier infraestructura se podrían suceder los cortes en el fluido eléctrico de varias zonas de la ciudad.

Y no es hablar por hablar, ya que esta situación se hizo patente durante el incendio forestal que tuvo lugar en Puerto Real en agosto de 2023. “Esta incidencia afectó a la línea de doble circuito de 132 kV, siendo necesaria su desconexión, a requerimiento del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, durante 5 horas y 20 minutos, afectando a la interrupción del suministro eléctrico en varias zonas de la ciudad de Cádiz”, según indicael citado informe al que ha tenido acceso este periódico.

Actualmente el suministro eléctrico exterior a la ciudad es responsabilidad de e-distribución (Endesa) y se realiza principalmente mediante una línea aérea de doble circuito de 132kV que cruza la Bahía mediante las dos singulares torres metálicas, con una capacidad máxima de 110.000kW cada una y con conexión a la Subestación eléctrica Térmica de Cadiz, ubicada en el recinto interior de la Zona Franca de Cádiz.

Además, existe otra línea aérea 66kV que cruza la Bahía mediante apoyos metálicos y otra línea subterránea 66KV que discurre por el istmo desde San Fernando, de e-distribución (Endesa) con una potencia máxima de 40.000kW y con conexión a la Subestación eléctrica de Cortadura.

Por tanto, la potencia total máxima a suministrar en condiciones normales de funcionamiento sería de 260.000kW, pero en las condiciones más desfavorables de indisponibilidad total de la línea de doble circuito de 132kV (220.000kW), la potencia máxima a suministrar por e_distribución (Endesa), sería de 40.000 kW.

Puesto que, según este informe de Eléctrica de Cádiz, la potencia eléctrica máxima histórica demandada por la ciudad en los últimos 5 años ha sido de 76.148kW (año 2023), en la incidencia de indisponibilidad total de la línea de doble circuito de 132kV, el resto de infraestructura eléctrica de suministro exterior descrita anteriormente de 40.000kW, no sería capaz de suministrar la totalidad de potencia máxima demandada de 76.148kW.

Dada esta posibilidad, en octubre de 2019 a requerimiento por escrito de Eléctrica de Cádiz, e-distribución (Endesa) en septiembre de 2020 ya informó que estaban analizando las opciones y la eventual necesidad de inclusión en los planes de inversión de actuaciones adicionales, para solucionar la posible incidencia de indisponibilidad total de la línea de doble circuito de 132kV y poder suministrar la potencia máxima demanda de 76.148kW, pero en la actualidad Eléctrica de Cádiz reconoce que desconoce el estado de estas inversiones.

Esta incidencia de indisponibilidad total de la línea de doble circuito de 132kV ya se dio durante el incendio de Puerto Real.

Así teniendo en cuenta el crecimiento vegetativo de la ciudad que se estima en un 3,5% y las nuevas solicitudes de demanda energética la ciudad necesitaría a día de hoy 76.148kW, es decir el triple de lo que tiene ahora mismo, de ahí que no sea ninguna locura afirmar que tanto la ciudad como su puerto están rozando el palo y sus respectivos crecimientos se encuentran muy capados por culpa de esta insuficiencia energética que requiere una actuación inmediata por parte de Red Eléctrica Española.

En este informe se deja bien claro cuáles son los proyectos y las nuevas realidades que tienen en mente tanto la ciudad como su puerto, que requerirán ese urgente aumento de potencia eléctrica.

Por ejemplo, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz necesita luz para su Plan Especial de Ordenación, para la nueva terminal de contenedores, para el desarrollo del proyecto puerto-ciudad y, sin lugar a duda, la pionera puesta en funcionamiento del sistema OPS que permitirá conseguir que el puerto de Cádiz se convierta en uno de los más verdes de España y del mundo.

A su vez, en el informe aparece que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cädiz necesitan más potencia para su futuro hospital que se levantaría en los los terrenos de la antigua CASA, para el proyecto de los Depósitos de Tabaco, para algunas dependencias municipales y para la futura Ciudad de la Justicia.

En este mismo documento se habla del requerimiento energético que conllevará la puesta en marcha del futuro proyecto de Plan Plaza de Sevilla, así como para el nuevo pabellón Portillo o para los terrenos ociosos de Casa Cuna. Y ya, por parte de Zona Franca, también contar con las neesidades energéticas de la zona de Altadis, de Ibérica Aga o de Pastoriza y Talleres Faro.

Desde Eléctrica de Cádiz se reclama que este incremento de la demanda de potencia solicitada para nuevos suministros tan relevantes es un hecho singular que “no se había registrado en esta distribuidora anteriormente y que supera cualquier planificación con los criterios actuales establecidos. Por tanto, para atender esta demanda en el corto/medio/largo plazo es necesaria la urgente planificación y realización de infraestructuras eléctricas, que serán sufragadas por los promotores solicitantes y en su caso incorporadas en los planes de inversión tanto de la red eléctrica de distribución zonal de Eléctrica de Cádiz así como en su caso de la red de Transporte de Energía Eléctrica responsabilidad de Red Eléctrica de España (REE).

El Ayuntamiento valora de manera positiva que todas las administraciones lo tengan igual de claro

Maite González, teniente de alcalde y presidenta de Eléctrica de Cádiz, ha expresado su preocupación por la previsión de potencia eléctrica demandada en la ciudad según las solicitudes de suministros eléctricos en marcha y contempladas en los próximos quince años.

“A corto y a medio plazo tenemos unas necesidades fundamentales, con proyectos que tenemos por delante como el desarrollo de la nueva dársena del puerto de Cádiz, la electrificación del puerto, los proyectos de Valcárcel, Altadis, el nuevo hospital y la Ciudad de la Justicia…, entre otros muchos, para poder conseguir el desarrollo de la ciudad”.

“Esto va a suponer un aumento de necesidades mayor que la potencia eléctrica disponible”, advierte.

González esgrime el informe elaborado por Eléctrica de Cádiz y remitido a Red Eléctrica Española al que ha podido tener acceso este medio para reclamar un frente común entre administraciones públicas y principales empresas tractoras como son el puerto de Cádiz, Zona Franca o Navantia.

“Las necesidades son más acuciantes para el desarrollo de nuestra ciudad y es el momento de aunar esfuerzos para conseguir lo que todos queremos”, apunta Maite González.

La concejala ha querido valorar, a pesar de la situación que se hace patente en el citado informe, de manera positiva el anuncio realizado por el consejero de Industria, Jorge Paradelas, de la construcción de una subestación en La Cabezuela en un futuro que va a venir a paliar parte de esas necesidades eléctricas en la ciudad y sobre todo, porque supone que varias administraciones ya están concienciadas de que hay que responder a las necesidades eléctricas.

Aún así, la propia concejala deja claro que la pelota está ahora en el tejado del Gobierno central y de Red Eléctrica que son quienes deben decidir si se tira para adelante con esta inversión que requiere Cádiz.